Theradiag : programme à suivre

(Boursier.com) — THERADIAG , société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd'hui son nouvel agenda financier pour 2023, la publication de ses résultats annuels 2022 et de son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 est notamment décalée au 12 avril.

Résultats annuels 2022 et Chiffre d'affaires 1er trimestre 2023 : Mercredi 12 avril 2023

Assemblée Générale Annuelle : Mercredi 24 mai.

Chiffre d'affaires semestriel : Lundi 17 juillet.

Résultats semestriels : Lundi 18 septembre.

Chiffre d'affaires 3ème trimestre : Mercredi 11 octobre.