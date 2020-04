Theradiag : profite de "l'effet Covid"

(Boursier.com) — Theradiag s'envole de 26% à 1,97 euro, alors que le groupe a décidé de se mobiliser pour contribuer à l'effort de lutte contre le Covid-19... Les pouvoirs publics ayant élargi le cadre des tests à la sérologie, Theradiag, spécialiste de l'immunologie, met donc "ses compétences et sa grande expérience" au service du dosage des anticorps. En effet, Theradiag développe, fabrique et commercialise des tests de diagnostic et de monitoring de biothérapies. La Société a développé de nombreux tests d'anticorps, marqués CE, qui sont utilisés en routine par des laboratoires à travers le monde. Aujourd'hui l'urgence médicale liée à la propagation rapide du coronavirus 2019-nCoV nécessite de mettre à contribution l'ensemble des laboratoires de recherche privés et publics. Début avril 2020, le Gouvernement a mis en place une cellule interministérielle de lutte contre le Covid-19 recensant tous ces acteurs dont Theradiag.

Compte tenu de sa maîtrise de la technologie de référence ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay), Theradiag a commencé la distribution mais surtout le développement de tests sérologiques Covid-19, "tests de qualité, facilitant également la sécurité des approvisionnements nationaux". La société a engagé depuis le début de la semaine du 20 avril 2020, un processus de validation de kits de tests sérologiques auprès du Centre National de Référence pour les Virus des infections respiratoires de Paris.

Theradiag a été contactée par de nombreux investigateurs en France et à l'international, dans le cadre de l'évaluation clinique de biothérapies pour le traitement du Covid-19.

Certaines biothérapies autorisées actuellement pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques sont évaluées pour traiter les formes sévères du Covid-19. Ces évaluations sont en lien avec le syndrome dit 'de libération des cytokines', aussi appelé 'orage cytokinique'. Il s'agit d'un phénomène décrit chez certains patients Covid-19 sévères, qui se traduit par une réaction hyper-inflammatoire pulmonaire.

Theradiag participe aux évaluations de la biodisponibilité (dosage) des biothérapies utilisées en traitements candidats dans le cadre de ces nouveaux essais cliniques, en particulier le Tocilizumab.

Le groupe ne dispose pas d'informations suffisantes pour déterminer l'impact financier éventuel qu'auront ces évaluations cliniques, "qui représentent à ce stade une activité non récurrente pour la Société".

Conséquences potentielles

Depuis sa communication du 18 mars 2020, Theradiag a poursuivi l'évaluation des conséquences potentielles de l'épidémie actuelle de Covid-19 sur son activité. Conformément aux recommandations gouvernementales, la Société a continué de mettre en place les mesures prescrites pour ses collaborateurs et a pu maintenir notamment son activité de production, de gestion des commandes, d'expéditions et de service client 'Hotline' suivant son plan de continuité d'activité appliqué depuis le 17 mars 2020.

A ce stade, Theradiag estime cependant probable une baisse de son chiffre d'affaires sur l'année 2020 de l'ordre de 10%. La société est mobilisée afin d'en réduire les effets, et a mis en place toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures de chômage partiel ainsi qu'un contrôle accru de ses coûts, afin de préserver au mieux ses niveaux de marge ainsi que sa trésorerie et de consolider sa solidité financière. A ce propos, Theradiag a établi les dossiers nécessaires pour une demande de Prêt Garanti par l'Etat (PGE). La société continue de suivre l'évolution de la situation avec la plus grande attention.

Principe de précaution

A ce stade, il est trop tôt pour savoir si les activités liées au Covid-19, grâce à des tests sérologiques ou la participation aux dosages de biothérapies, auront un effet sur le chiffre d'affaires 2020... Aussi pour le moment et par prudence, aucun impact positif n'a été enregistré dans les prévisions de la société. Le marché et les parties prenantes seront tenus informés des avancées de ces projets, dès que cela sera pertinent, conclut prudemment le groupe...

"L'expertise de la société dans le développement et la commercialisation de tests de diagnostic donne la légitimité nécessaire au groupe dans ce nouveau positionnement dans le Covid-19" estime Portzamparc qui souligne que le choix stratégique des tests sérologiques est cohérent avec l'expertise du groupe. "Il est cependant trop tôt pour estimer quel sera le potentiel de CA de ces nouveaux produits" poursuit le spécialiste qui conclut : "Compte tenu des surcoûts, la société ne sera plus en mesure d'annoncer des résultats positifs cette année", de quoi passer d'"acheter" à "renforcer" sur le dossier.