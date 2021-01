Theradiag obtient le marquage CE de 4 nouveaux kits de tests i-Tracker

(Boursier.com) — Theradiag a obtenu le marquage CE de 4 kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker destinés au monitoring des biothérapies.

En 2020, Theradiag avait annoncé le lancement de la commercialisation de ses 4 premiers kits de tests i-Tracker (i-Tracker Infliximab, i-Tracker Anti-Infliximab, i-Tracker Adalimumab et i-Tracker Anti-Adalimumab) adaptés à l'i-Track10 et à IDS-iSYS.

En 2021, Theradiag poursuit ses investissements de R&D et ses efforts d'innovation et propose désormais, en plus de ses premiers tests, quatre coffrets complémentaires de tests i-Tracker : i-Tracker Vedolizumab, i-Tracker Anti-Vedolizumab, i-Tracker Ustekinumab et i-Tracker Anti-Ustekinumab, tous adaptés à l'i-Track10, son automate de dernière génération permettant un chargement continu (random access), ainsi qu'à l'analyseur automatisé IDS-iSYS, un analyseur fabriqué par la société IDS.

Le marquage CE de ces 4 nouveaux kits i-Tracker est désormais effectué et leur mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Ces kits Vedolizumab et Ustekinumab sont validés sur les molécules utilisées pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques en gastroentérologie, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique par exemple. Ces nouveaux coffrets de tests i-Tracker permettent aux cliniciens d'ajuster le dosage des médicaments qui mesure les niveaux sériques et plasmatiques des biothérapies employées dans le traitement de nombreuses pathologies inflammatoires chroniques en gastroentérologie. Ils sont calibrés sur les standards internationaux de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce marquage CE de nouveaux kits de tests venant compléter la gamme LISA Tracker s'inscrit dans la stratégie de développement de la solution i-Track10 dans les principaux centres hospitaliers et les laboratoires privés, tant en France qu'à l'international, dans les pays où Theradiag est présent.