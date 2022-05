Theradiag : nominations

(Boursier.com) — THERADIAG , société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic annonce que l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire réunie ce jour a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint.

Les actionnaires de la société ont approuvé l'ensemble des résolutions relevant de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, à l'exception des résolutions no5, 7, 8, 9 et 21. L'assemblée générale ordinaire a notamment nommé Pierre MORGON pour un nouveau mandat d'administrateur et nommé Larry ABENSUR, Thomas LAMY et Thierry PAPER en qualité d'administrateurs.

A l'issue de cette assemblée générale, le Conseil d'administration désormais composé de quatre membres, s'est réuni et a nommé M. Pierre MORGON en tant que Président du Conseil d'administration.

L'ensemble des résultats des votes des résolutions pourront être consultés dans la présentation de l'assemblée générale du 5 mai 2022 disponible sur le site internet de Theradiag dans la rubrique Assemblées générales. Le procès-verbal de l'assemblée sera également disponible dans les délais légaux dans la rubrique Assemblées générales.

Calendrier financier :

- Chiffre d'affaires 1er semestre 2022, le lundi 18 juillet 2022

- Résultats du 1er semestre 2022, le lundi 19 septembre 2022