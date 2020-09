Theradiag : nervosité ambiante

(Boursier.com) — Theradiag redonne désormais plus de 5% ce mardi, pour retomber de 2,58 euros au plus haut ce matin à 2,10 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe au 30 juin a atteint 4,9 millions d'euros, contre 5 millions d'euros au 1er semestre 2019. "Dans un contexte de crise sanitaire, cette résistance démontre la robustesse et la qualité des tests et solutions commercialisés", estime le groupe.

Le résultat d'exploitation est cependant ressorti en recul de 276 KE par rapport au 1er semestre 2019 du fait des investissements d'avenir pour le développement de l'innovation en 'R&D' et pour le développement à l'international de Theradiag aux Etats-Unis notamment.

Le résultat courant avant impôt s'est établi à -358 KE, contre -132 KE au 1er semestre 2019. Le résultat net, hors exceptionnel est en retrait de 221 KE comparé à celui du 1er semestre 2019. Le résultat net total s'élève à -229 KE au 30 juin 2020 contre +727 KE au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'établissait à 1,7 ME, contre 2,9 ME au 31 décembre 2019. La société précise qu'elle a constitué les dossiers et a obtenu un accord de principe afin d'obtenir un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auquel elle aurait recours selon ses besoins...

Nouveau test

Theradiag a annoncé aussi la commercialisation d'un test antigénique dédié au dépistage de la COVID-19, marqué CE... Suite à la publication au 'JO' du 16 septembre 2020 de l'arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, les tests antigéniques sont désormais officiellement approuvés pour le dépistage de la COVID-19 en France pour les patients asymptomatiques, afin notamment de décharger les laboratoires de biologie médicale de certaines patientèles.

Les tests antigéniques sont réalisés, comme les tests RT-PCR, avec un écouvillon pour prélever un échantillon par voie nasopharyngée... L'échantillon est ensuite directement analysé sur le lieu de réalisation du test, sans nécessité d'équipements et de main d'oeuvre spécifiques. Avec un résultat délivré en moins de 15 minutes après le prélèvement, ce test détecte la présence de protéines du virus ou de fragments de virus SARS-CoV-2, à la différence des tests RT-PCR qui déterminent la présence de matériel génétique appartenant au virus. Ce test a été développé par un partenaire espagnol de longue date de Theradiag, CerTest Biotec, spécialiste de la détection directe de pathogènes respiratoires en tests rapides...

"La dynamique résiste au contexte sanitaire et nous pensons que le plan de relance à l'international pourra porter ses fruits dès 2021" commente Portzamparc qui précise qu'avec le lancement du test antigénique rapide, les prévisions du management sont prudentes : "Ce test pourrait permettre de faire la différence dès 2020 au vu de la demande de marché qui semble importante et de la volonté de désengorger les laboratoires d'analyse" commente l'analyste qui rappelle que Theradiag est l'une des premières sociétés à proposer ce test en France... "En conséquence nous relevons nos scénarios de CA (CA 2020 = 10,7 ME vs 9,9 ME, CA 2021 = 15,6 ME vs 10,6 ME) et relevons notre TP de 1,95 à 2,6 euros précédemment. Nous passons notre recommandation à 'Acheter' vs 'Conserver' précédemment" conclut Portzamparc.