Theradiag : large demande pour l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Theradiag annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 3 au 18 novembre 2021. Le montant de l'augmentation de capital s'élève à 5,33 millions d'euros brut et 4,5 ME net. Elle se traduit par la création de 4.372.742 actions nouvelles, souscrites à un prix de 1,22 euros par action nouvelle, représentant une décote de 30,05% par rapport au cours de clôture du 21 octobre 2021, soit 1,74 euros.

Le produit de cette émission d'Actions Nouvelles sera réparti comme suit :

- A hauteur d'environ 50% des fonds, dans le but de renforcer l'équipe commerciale en recrutant des professionnels de la vente aux Etats-Unis, en France et dans le reste du monde, développer le portefeuille d'auto-immunité et concevoir une campagne marketing pour les produits de Theradiag ;

- A hauteur d'environ 30% des fonds, dans le but de rechercher de nouveaux domaines thérapeutiques, développer de nouveaux produits et adapter les tests réalisés près du patient ;

- A hauteur d'environ 10% des fonds levés, dans le but d'accélérer l'enregistrement des produits dans plusieurs pays, en particulier aux Etats-Unis, afin d'accroître les ventes internationales ; et

- A hauteur d'environ 10% des fonds levés, dans le but de financer le besoin en fonds de roulement de Theradiag, ouvrir des filiales et améliorer les installations de production.

Présentant de fortes synergies, ces axes vont propulser Theradiag vers une nouvelle phase de son développement avec pour ambition d'atteindre un chiffre d'affaire supérieur à 40 ME à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict des coûts afin d'obtenir une marge opérationnelle entre 20 et 30%. "Nous sommes très heureux d'ouvrir ce nouveau chapître de l'histoire de Theradiag, dans lequel nous allons répondre à la forte demande du marché du monitoring des biothérapies et donc accompagner la thérapie de toujours plus de patients à travers le monde", commente Pierre Morgon, Président du Conseil d'Administration.

Au 31 août 2021, la trésorerie de la société s'élevait à 2,3 millions d'euros, représentant un horizon de financement des activités jusqu'à fin 2026, incluant la mise en oeuvre du plan stratégique composé des cinq projets précités.

A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions correspondaient à un taux de souscription d'environ 2,6 fois le montant cible de l'augmentation de capital en incluant les engagements reçus préalablement au lancement de l'opération.

Le montant de l'augmentation de capital s'élève à 5.334.745,24 euros et se traduit par l'émission de 4.372.742 actions nouvelles, souscrites à un prix de 1,22 euro par action nouvelle, réparties comme suit :

- 3.503.171 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ; et

- 869.571 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre réductible ;

Le capital social de la société à l'issue de l'augmentation de capital s'élève à 13.249.409,27 euros, divisé en 13.118.227 actions de 1,01 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 26 novembre. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0004197747).