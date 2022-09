Theradiag grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Theradiag grimpe de 9,5% à 1,60 euro ce lundi, alors qu'au 30 juin, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros contre 5,5 millions au 1er semestre 2021, soit une progression de +14,3%. L'activité Théranostic enregistre un nouveau semestre de croissance solide avec une hausse de +9,3% pour atteindre plus de 3,0 millions d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin 2022. L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche une forte croissance de chiffre d'affaires de +19,3% pour atteindre plus de 3,2 millions d'euros au 30 juin 2022.

Sur le premier semestre 2022, Theradiag a poursuivi sa nette progression vers la rentabilité. Son résultat d'exploitation, à -129 KE, croît en effet de +28% par rapport à la même période de 2021, en dépit d'une base de comparaison élevée car l'activité Covid avait été contributrice à hauteur d'environ 150 kEUR au premier semestre 2021.

Le résultat net hors exceptionnel se trouve légèrement en retrait ce semestre avec un recul de 33 kE par rapport à la même période en 2021 du fait d'un crédit d'impôt recherche plus faible. Le résultat net total, impacté des éléments exceptionnels, progresse de 38% et s'élève à -56 kEUR au 30 juin 2022 contre -92 kEUR au 30 juin 2021. Il se situe désormais quasiment à l'équilibre et représente -0,9% du chiffre d'affaires.

La trésorerie de Theradiag s'établissait à 6,0 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros au 31 décembre 2021. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société exposé à l'occasion de son augmentation de capital réalisée en octobre 2021. Portzamparc commente : "Bien que nous attendions une hausse des coûts plus mesurée pour aboutir à l'équilibre dès ce semestre, cette publication maintient Theradiag sur une trajectoire d'équilibre pour 2023, voire 2022, et ne remet donc pas en cause notre scénario... Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' et ajustons notre objectif de cours de 2,4 à 2,3 euros".