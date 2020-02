Theradiag : excellents résultats observés pour les nouveaux kits i-Tracker

(Boursier.com) — Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce les résultats concluants de ses nouveaux tests i-Tracker Infliximab et i-Tracker Anti-Infliximab et la présentation de ceux-ci à l'occasion de sa présence au congrès européen annuel ECCO (Européen Crohn's and Colitis Organisation) dédié aux MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) qui se tient à Vienne (Autriche) du 12 au 15 février 2020.

Intérêt renouvelé pour les kits de monitoring

Cette 15ème édition du congrès annuel ECCO rassemble les spécialistes des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) du monde entier, afin de présenter l'ensemble des dernières publications de la communauté scientifique à ce sujet. L'utilisation croissante des kits de monitoring dans un grand nombre de centres traduit leur efficacité et leur utilité dans le suivi et l'ajustement rapide des traitements apportés par les cliniciens à leurs patients dans le cadre de ces maladies, qui seront largement évoquées lors de ce congrès ECCO.

Aujourd'hui, l'Infliximab, est une biothérapie largement utilisée pour le traitement des maladies inflammatoires telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Afin d'améliorer le suivi du traitement des patients traités par biothérapie, Theradiag a développé sa gamme Tracker(R), la gamme la plus complète disponible sur le marché. Theradiag a, par la suite, annoncé sa dernière génération de produits innovants, les coffrets i-Tracker(R) adapté à l'i-Track10 un automate tube à tube. L'autorisation du Congrès ECCO pour la publication des résultats cliniques de l'i-Tracker Infliximab et i-Tracker Anti-Infliximab, démontre l'intérêt et la reconnaissance porté par la communauté scientifique à cette nouvelle ligne de produits.

Excellents résultats obtenus pour le monitoring de l'Infliximab

La quantification rapide sur différents échantillons de l'Infliximab et des anticorps Anti-Infliximab et entièrement automatisée sur l'analyseur i-Track10 permet à Theradiag de démontrer la précision et l'efficacité de ses nouveaux kits i-Tracker Infliximab et i-Tracker Anti-Infliximab. Standardisés par rapport au 1er standard international de l'OMS pour l'Infliximab, ces tests innovants donnent des résultats précis et reproductibles avec un temps de rendu de résultats accéléré, permettant aux cliniciens d'ajuster leur traitement immédiatement.

"Nous sommes heureux de présenter nos résultats à l'occasion de ce congrès ECCO. Les données obtenues, de qualité, ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer les traitements des patients atteints de MICI. Elles renforcent la pertinence de l'utilisation de notre gamme de tests i-Tracker pour une surveillance thérapeutique individualisée des médicaments par les cliniciens, dans une logique de qualité des résultats et d'efficacité de la solution i-Track10 développée par Theradiag" a commenté Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag.

Calendrier financier

Résultats annuels 2019, le 18 mars 2020, après clôture du marché;

Assemblée Générale Annuelle, le 14 mai 2020.

Prochains congrès auxquels Theradiag participe :

5-6 mars 2020 : Journées du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux - Biomed-J 2020, Paris

6-7 mars 2020 : Séminaire Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube Digestif (GETAID), Paris

26-29 mars 2020 : Journées Francophones d'Hépato-gastroentérologie et d'Oncologie Digestive 2020 (JFHOD), Paris.