Theradiag : évolution de la composition du conseil d'administration soumise au vote lors de l'AG du 5 mai

(Boursier.com) — Theradiag , société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic, annonce qu'une évolution de la composition de son Conseil d'administration sera soumise au vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2022.

Afin de permettre aux actionnaires de déterminer la future composition du Conseil d'Administration, quatre membres du Conseil, à savoir Messieurs Pierre MORGON, Vincent FERT, Gejia OUYANG, et Madame Sylvie BRATEL ont présenté leur démission à la Société avec prise d'effet à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2022 et ont simultanément proposé de soumettre au vote des actionnaires leur nomination en qualité d'administrateur pour un nouveau mandat.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Bertrand de CASTELNAU arrive à expiration à l'issue de cette Assemblée et son renouvellement sera donc soumis au vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2022.

Par ailleurs, consécutivement à l'entrée de Biosynex au capital de la société, détenant à date et la connaissance de Theradiag 25,07% de son capital, il sera également soumis au vote de l'Assemblée Générale du 5 mai 2022, les nominations en qualité d'administrateurs de Larry ABENSUR (Président Directeur général de Biosynex), Thomas LAMY (Directeur général délégué de Biosynex) et Thierry PAPER (Directeur général délégué de Biosynex).

La durée des mandats de ceux des administrateurs qui seront nommés par l'Assemblée Générale sera de trois ans.