Theradiag est parvenu à faire progresser son chiffre d'affaires annuel de 8%

(Boursier.com) — Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros contre 9,6 millions en 2019, soit une progression de +8 % en ligne avec le plan stratégique établi par la société.

L'activité Théranostic enregistre de nouveau une forte croissance de +15,5 % sur l'année 2020 et représente désormais 49% du chiffre d'affaires de Theradiag. En dépit d'une situation sanitaire inédite et de la prolongation des plans blancs dans les hôpitaux depuis mi-mars 2020, cette performance illustre la solidité du business model de ce segment.

Aux Etats-Unis, Theradiag réalise, en particulier, d'excellentes performances qui traduisent le vif succès de son partenariat avec HalioDX. Les ventes de tests de la gamme TRACKER connaissent une progression de 53% sur cette zone comparées à 2019. En France, où l'activité est désormais bien établie, les ventes sur ce segment ont connu une croissance de + 4%. A l'export, la société maintient un niveau d'activité soutenu, avec une hausse de ses ventes de + 15%.

L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle au global une légère croissance de chiffre d'affaires de +1,7 % avec 5,3 millions d'euros à fin décembre 2020. Il est à noter que le premier semestre 2019 incluait des ventes importantes d'instrumentation non récurrentes conclues avec l'ancien partenaire HOB.

Toutefois, cet effet de base a été contrebalancé par une activité opportuniste, les tests Covid. Theradiag a rapidement pris l'initiative de mobiliser ses énergies et ses ressources internes afin de contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie. Les ventes liées à la lutte contre la Covid s'élèvent à environ 900 KE en 2020, 95% d'entre elles ont été des ventes de tests antigéniques.

Sur le segment de l'IVD, en plus de son activité première d'auto-immunité comprenant les contrôles de qualité et de ses activités de dépistage et de sérologie pour lutter contre la Covid, Theradiag compte accentuer sa stratégie de spécialisation de niche, comme la génétique ou la fertilité masculine.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 3,5 millions d'euros, dont 1,9 million d'euros de Prêt Garanti par l'Etat (PGE), contre 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2019 et 1,7 millions d'euros au 30 juin 2020.