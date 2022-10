Theradiag désigne un expert indépendant pour examiner l'offre de Biosynex

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Theradiag a désigné le cabinet Crowe HAF par en qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat volontaire déposé par Biosynex.

En effet, Biosynex a déposé, le 23 septembre auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d'offre publique d'achat volontaire en numéraire visant les actions de Theradiag qu'elle ne détient pas, au prix de 2,30 euros par action. Le Conseil d'administration de société spécialisée dans le diagnostic in vitro n'étant composé que de deux membres indépendants, il n'a pas été possible de mettre en place un comité ad hoc. Dans ce cadre, en application du Règlement général de l'AMF et sous réserve de l'absence d'opposition de l'institution, le Conseil d'administration de Theradiag s'est réuni. Il a désigné le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers et Maxime Hazim, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre. L'AMF ne s'étant pas opposée à cette désignation, celle-ci a désormais pris effet.

Jacques Azancot, administrateur indépendant de Theradiag, assurera le suivi des travaux de l'expert indépendant dans le cadre prévu par la réglementation applicable.

Le Conseil d'administration de Theradiag se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur l'intérêt de l'offre et ses conséquences pour l'entreprise, ses actionnaires et ses salariés, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant.

L'action Theradiag est actuellement au prix de l'offre, soit 2,30 euros. L'action Biosynex est sur un cours de 13,17 euros.