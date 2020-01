Theradiag : croissance de 8,3% en 2019

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros, en croissance de +8,3%, "en ligne avec les axes stratégiques fixés par la société". L'activité Théranostic enregistre une forte croissance de +10,5%, portée par les ventes de kits LISA TRACKER en routine qui représentent dorénavant l'activité récurrente de la société sur ce segment. Ces ventes de kits ont dépassé un seuil avec 4,3 millions d'euros sur le global annuel 2019 (vs. 3,9 millions au 31 décembre 2018). A l'avenir, l'activité Théranostic pourra être assimilée à cette activité récurrente de ventes de kits, maintenant bien en place, et la société communiquera sur ce seul élément de Théranostic global.

En France, où le modèle est maintenant établi, les ventes en Théranostic ont été particulièrement satisfaisantes avec une croissance de 19%. Aux Etats-Unis, Theradiag conclut une année de transition reflétant la sortie de son ancien partenaire sur ce territoire. Le transfert vers son nouveau partenaire Halio DX est progressif et sera finalisé à la fin du premier trimestre 2020. A l'export, la société "maintient un niveau d'activité soutenu tout à fait satisfaisant, notamment en Espagne et au Royaume-Uni, deux pays stratégiques". L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle au global une croissance de chiffre d'affaires de +6% avec 5,2 millions d'euros à fin décembre 2019. Il est à noter que cette croissance inclut les ventes importantes d'instrumentation non récurrentes du 1er semestre. Mis à part cet élément exceptionnel, les ventes de ce segment d'activité historique sont, comme prévu, en léger retrait. Theradiag poursuit sur ce segment historique, en plus de son activité première d'auto-immunité, une stratégie de spécialisation de niche.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 2,9 millions d'euros, contre 3,4 millions d'euros au 31 décembre 2018 et 3,2 millions d'euros au 30 juin 2019.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente : "Theradiag et toutes les équipes ont accompli de bonnes avancées sur cette année 2019 : nouveaux produits, nouveaux partenaires, nouveaux marchés. Nous avons suivi notre plan de route avec l'objectif de développer la croissance sur nos marchés prioritaires stratégiques, sans compromettre les investissements nécessaires au futur de Theradiag. La priorité a été donnée à la restructuration du mix de nos activités et à la mise en place de jalons pour l'internationalisation, sur des segments de marché à plus fort potentiel de rentabilité. Nous gardons le cap pour améliorer progressivement nos indicateurs financiers de performance".