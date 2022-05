Theradiag : coup double

(Boursier.com) — Theradiag monte de 1,4% à 1,86 euro, alors que la société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd'hui le lancement de deux kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker.

Theradiag étend ainsi sa gamme dedeux coffrets supplémentaires de tests i-Tracker : i-Tracker Certolizumab et i-Tracker Anti-Certolizumab, tous adaptés à l'i-Track10, son automate permettant un chargement continu (random access), ainsi qu'à l'analyseur automatisé IDS-iSYS, un analyseur fabriqué par la société IDS.

Le marquage CE de ces deux nouveaux kits i-Tracker est désormais effectué et leur mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les kits Certolizumab sont dédiés au monitoring des biothérapies utilisées dans le cadre de traitement des maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite et le psoriasis, mais aussi de la maladie de Crohn aux Etats-Unis, au Canada et en Suisse à ce stade. La gamme i-Tracker se compose désormais de 14 kits qui permettent de traiter un large éventail de pathologies. Portzamparc reste à 'Acheter' sur le dossier avec un objectif de cours de 2,40 euros.