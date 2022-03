Theradiag : ça bouge !

(Boursier.com) — Theradiag monte de 1,8% à 2,08 euros ce mercredi en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé que Biosynex détenait à date 25,07% de son capital contre 18,8%. Quatre membres du conseil ont remis leur démission avec effet immédiat à l'issue de l'AG du 5 mai 2022 tandis que le mandat de Bertrand de Castelnau, le DG de Theradiag, arrivera aussi à expiration à l'issue de cette AG. Leur renouvellement sera donc soumis au vote des actionnaires. Consécutivement à l'entrée de Biosynex au capital de Theradiag, il sera également soumis au vote les nominations de messieurs ABENSUR (PDG de Biosynex), LAMY (DG délégué de Biosynex) et PAPER (DG délégué de Biosynex).

Selon Portzamparc, "la volonté de Biosynex d'entrer au Conseil d'Administration de Theradiag indique que ce nouvel actionnaire souhaite s'impliquer dans sa gouvernance, ce qui est positif à nos yeux au regard de la réserve de cash de Biosynex (132 ME brut et 97 ME net) ainsi que ses ambitions futures de diversification, notamment dans le monitoring de biothérapies et le Point of Care. Nous n'excluons pas de rapprochement et maintenons nos scénarios" conclut l'analyste qui vise un cours de 2,40 euros.