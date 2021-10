Theradiag : augmentation de capital

(Boursier.com) — Theradiag , société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant cible de 5.334.745,24 euros, au prix de 1,22 euro par action présentant une décote faciale de 30,05% par rapport au cours de clôture du 21 octobre 2021, avec une parité de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, déclare "Notre réorientation stratégique axée sur l'innovation et le développement commercial de nos deux activités, le Théranostic et le diagnostic in vitro, nous permet d'afficher une croissance très solide depuis plusieurs semestres et de nous placer au seuil de la rentabilité au premier semestre 20211. Sur cette base de forte activité pour nos solutions innovantes et sur une structure de coûts assainie, nous entamons une nouvelle phase de développement rentable avec l'ambition d'asseoir notre leadership mondial sur le marché du monitoring des biothérapies.

Theradiag se différencie sur son marché grandissant du monitoring des biothérapies grâce à son expertise et sa proximité avec l'écosystème des professionnels de santé en France et à l'international. Forte de ces atouts, la Société souhaite ouvrir un nouveau chapitre de son histoire grâce à cette levée de fonds qui permettra de financer les cinq projets qui structureront sa croissance future :

Sécuriser la qualité et l'approvisionnement commercial d'anticorps via le projet Humabdiag développé grâce au partenariat récent avec l'Université de Tours (bioproduction d'anticorps monoclonaux humains) ;

Accélérer l'internationalisation des activités existantes dans les principaux pays de santé du monde et en particulier accélérer les ventes aux Etats-Unis (qui représentent déjà 19% du CA en Theranostic) ;

Développer une solution technologique pour rapprocher les tests des patients (Near Patient Testing) ;

Investir de nouveaux domaines thérapeutiques à fort besoin médical et en forte croissance (e.g. oncologie, système nerveux central, rhumatologie etc.) ;

Grâce à l'expertise acquise dans les maladies auto-immunes, repositionner et relancer la technologie FIDIS notamment aux États-Unis ainsi que l'activité des sérums utilisés en contrôle de qualité.

A travers notre structure actuelle et ces 5 axes de développement présentant de fortes synergies, notre positionnement unique répondra à une forte demande sur le marché mondial du monitoring des biothérapies en développement rapide.

Dans cette perspective, l'utilisation prévue des fonds levés lors de l'augmentation de capital sera la suivante :

A hauteur de 50% des fonds, dans le but de renforcer l'équipe commerciale en recrutant des professionnels de la vente aux Etats-Unis, en France et dans le reste du monde, développer le portefeuille d'auto-immunité et concevoir une campagne marketing pour les produits de Theradiag ;

A hauteur de 30% des fonds, dans le but de rechercher de nouveaux domaines thérapeutiques, développer de nouveaux produits et adapter les tests réalisés près du patient ;

A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but d'accélérer l'enregistrement des produits dans plusieurs pays, en particulier aux Etats-Unis, afin d'accroître les ventes internationales ; et

A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but de financer le besoin en fonds de roulement de Theradiag, ouvrir des filiales et améliorer les installations de production".