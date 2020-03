Theradiag : au rebond !

(Boursier.com) — Theradiag rebondit de près de 7% ce mardi à 1,425 euro après avoir obtenu le marquage CE des quatre premiers kits de tests i-Tracker de sa gamme TRACKER. En novembre 2019, suite à la signature avec IDS d'un accord de développement et de distribution de sa gamme de produits TRACKER sur la nouvelle plateforme technologique, Theradiag avait réalisé le marquage CE de son automate i-Track10.

En février dernier, lors du congrès ECCO, la société avait annoncé les excellents résultats préliminaires obtenus sur de nouveaux kits i-Tracker sur ce nouvel automate. Theradiag poursuit son innovation et propose désormais les quatre premiers coffrets de tests i-Tracker : i-Tracker Infliximab, i-Tracker Anti-Infliximab, i-Tracker Adalimumab et i-Tracker Anti-Adalimumab, tous adaptés à l'i-Track10, son automate de dernière génération permettant un chargement continu tube à tube (random access).

Ces premiers coffrets ou kits sont la dernière génération des gammes de tests TRACKER, les plus vendues sur le marché du monitoring des biothérapies. Ils ont été complètement repensés afin d'en augmenter la facilité et la fiabilité d'utilisation avec l'i-Track10. Grâce à cette plateforme en 'random access', ces tests donnent des résultats précis dans un temps très court pour un ajustement immédiat des traitements par les cliniciens. Ils permettent une quantification sur une large gamme de mesure, une utilisation plus simple et une meilleure productivité de la plateforme, facilitant le travail des techniciens dans les laboratoires.

Calendrier conforme

Theradiag annonce donc que le marquage CE de ces quatre premiers kits i-Tracker est effectué et que leur mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ces kits Infliximab et Adalimumab sont validés à la fois sur les molécules princeps et sur les biosimilaires. Enfin, ils sont standardisés selon les standards internationaux de l'OMS.

Theradiag prévoit de progressivement poursuivre les développements et marquages CE des produits i-Tracker sur la gamme LISA Tracker. Ceci permettra à la Société de commercialiser sa solution i-Track10 dans les principaux centres hospitaliers et les laboratoires privés, tant en France qu'à l'international, dans les pays où Theradiag est présent...

"La gamme i-tracker vise à étendre le marché de Theradiag notamment aux centres d'analyse à faibles flux de patients.

Cette annonce était attendue et reste conforme au calendrier de la société" commente sobrement Portzamparc qui vise un cours de 2 euros en conseillant de se renforcer sur le dossier.