Theradiag : au 31 décembre, la trésorerie nette disponible s'élevait à 3,5 ME









(Boursier.com) — Theradiag présente ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 et arrêtés par le Conseil d'administration du 18 mars 2021.

Au 31 décembre 2020, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros contre 9,6 millions en 2019, soit une progression de +8%. En dépit d'une situation sanitaire inédite et de la prolongation des plans blancs dans les hôpitaux depuis mi-mars 2020. Cette performance illustre la solidité du business model de la société.

L'activité Théranostic a enregistré de nouveau une forte croissance de +15,5% sur l'année 2020 et représente désormais 49% du chiffre d'affaires de Theradiag. Aux Etats-Unis, Theradiag réalise, en particulier, de bonnes performances qui traduisent le succès de son partenariat avec HalioDX. Les ventes de tests de la gamme TRACKER connaissent une progression de 53% sur cette zone comparées à 2019. A l'export, la société maintient un niveau d'activité soutenu, avec une hausse de ses ventes de +15%.

L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle au global une légère croissance de chiffre d'affaires de +1,7% avec 5,3 millions d'euros à fin décembre 2020. Il est à noter que le premier semestre 2019 incluait des ventes importantes d'instrumentation non récurrentes conclues avec l'ancien partenaire HOB. Cet effet de base défavorable a été compensé par une activité opportuniste dans un contexte concurrentiel, les ventes de tests Covid pour 900 KEUR, 95% d'entre elles ont été des ventes de tests antigéniques.

La progression du résultat d'exploitation à +4,2% en 2020, ainsi que sa montée en puissance au cours des deux semestres, en période de pandémie et impactée par un effet de base défavorable du fait de ventes exceptionnelles réalisées avec HOB en 2019 illustrent les premiers bénéfices de l'amélioration stratégique enclenchée depuis 2 années. Theradiag a su maîtriser ses coûts tout en développant sa croissance dans un marché frappé par la crise sanitaire. Cette amélioration s'est également réalisée tout en maintenant les investissements stratégiques de la société, en particulier les investissements de 'R&D' afin de poursuivre le développement des kits de test i-Tracker et de sa gamme TRACKER et les investissements en développement commercial aux Etats-Unis.

La résilience et la dynamique de l'organisation ainsi que l'efficience de la réorientation stratégique de Theradiag se matérialisent également par une forte progression du résultat net hors exceptionnel à +44,5%. Le résultat net, hors exceptionnel s'établit à -181 KE au 31 décembre 2020 contre -326 KE au 31 décembre 2019. Cette progression s'est intensifiée au S2 2020 avec un résultat net hors exceptionnel s'élevant à -35 KE contre -146 KE au S1 2020 prouvant une nouvelle fois les retombées positives semestre après semestre du plan établi.

Comme indiqué précédemment, la différence de résultat exceptionnel entre les deux exercices est liée à des ventes exceptionnelles d'instrumentation non récurrentes avec HOB sur le premier semestre 2019 et à la libération de provisions concernant le différend maintenant résolu qui avait opposé HOB et Theradiag pour un montant total de 675 KE.

La perte nette s'élève à -231 KE au 31 décembre 2020, contre un résultat de +349 KE au 31 décembre 2019. Son évolution est pénalisée par les éléments exceptionnels liés à HOB. Hors éléments exceptionnels, la dynamique d'exploitation est significativement positive depuis plusieurs exercices.

Situation de trésorerie

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 3,5 millions d'euros, dont 1,9 million d'euros de Prêt Garanti par l'Etat (PGE), contre 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2019 et 1,7 millions d'euros au 30 juin 2020. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société qui estime avoir une visibilité suffisante pour les investissements prévus dans les années à venir.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente : "Les résultats annuels 2020 sont en ligne avec le plan stratégique de Theradiag. Les équipes ont une nouvelle fois montré leur agilité et ce dans un contexte inédit. Hors éléments exceptionnels de 2019, les résultats poursuivent leur progression vers l'équilibre financier. Cette dynamique s'est d'autant plus matérialisée au cours du second semestre avec une plus forte progression du résultat d'exploitation qui s'explique par la matérialisation des premiers fruits de notre stratégie d'investissement en R&D et par notre implantation aux Etats-Unis. Nous poursuivrons ces investissements en 2021 afin de conforter notre positionnement de leader en monitoring des biothérapies et d'atteindre le cap de la rentabilité."

"Theradiag s'est montré solide sur ses fondamentaux en progressant fortement sur son activité phare du Théranostic. Cette année 2020, dans un contexte difficile, a montré la résilience de son business model et la détermination de nos équipes. Cette période inédite confirme que nous pouvons être confiants quant à la réussite de la stratégie mise en place, axée sur l'innovation et l'internationalisation de notre activité. Nous prenons, comme prévu, la direction de l'équilibre financier" a ajouté Pierre Morgon, Président du Conseil d'Administration.

Calendrier financier :

- Chiffre d'affaires 1er semestre 2021, le 19 juillet 2021, avant ouverture du marché

- Assemblée Générale Annuelle, le 6 mai 2021