Theradiag : Au 30 juin, la trésorerie nette disponible s'élevait à 1,4 million d'euros

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Theradiag au 30 juin 2021 atteint 5,5 millions d'euros contre 4,9 millions d'euros au 1er semestre 2020 en dépit d'un contexte économique et sanitaire caractérisé par la persistance dans l'ensemble des pays des difficultés d'accès aux soins en milieu hospitalier pour les patients en immunothérapie.

L'activité Théranostic poursuit sa croissance avec une progression ce semestre de +14,7%, portée en particulier par la dynamique des ventes de l'automate i-Track10. Marquée par une forte croissance depuis plusieurs semestres, l'activité Théranostic représente pour la première fois la majorité des revenus de Theradiag sur ces six premiers mois de 2021.

L'activité Théranostic réalisée aux Etats-Unis en partenariat avec HalioDX atteint 0,5 million d'euros, en ligne avec le plan de développement de la Société, et est en croissance de 33,6%. A l'export, la société maintient un niveau d'activité soutenu avec une hausse des ventes de 27,4% à 1,3 million d'euros. Pénalisée par le maintien des plans blancs dans les hôpitaux, l'activité en France a légèrement ralenti, elle se situe en retrait de 5,2% par rapport au 1er semestre 2020.

L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle une croissance de chiffre d'affaires de +10,4% pour atteindre 2,7 millions d'euros au 30 juin 2021.

Très forte amélioration des indicateurs financiers grâce à une meilleure maîtrise des coûts opérationnels et un recentrage de la stratégie de Theradiag sur ses fondamentaux

Après une croissance soutenue au cours du second semestre 2020, le résultat d'exploitation poursuit sa solide progression à +57,9% au premier semestre 2021. Cette forte hausse démontre la capacité de Theradiag à se développer commercialement tout en maintenant une gestion stricte des coûts opérationnels. En parallèle, comme depuis plusieurs semestres, Theradiag a accentué ses investissements en 'R&D' et en développement commercial aux Etats-Unis afin de renforcer sa position de leader dans le monitoring des biothérapies en France et à l'étranger. De plus, la société a agrandi son équipe Qualité afin de se préparer au respect des exigences de la nouvelle norme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l'Union européenne (IVDR).

Sur la même dynamique, le résultat net hors exceptionnel a fortement progressé de 84,3% par rapport à la même période en 2020. Il se situe maintenant quasiment à l'équilibre et représente - 0,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat net total, impacté des éléments exceptionnels, progresse de 59,8% et s'élève à -92 KE au 30 juin 2021 contre -229 KE au 30 juin 2020.

Niveau de trésorerie et Structure financière

Au 30 juin 2021, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 1,4 million d'euros, contre 3,5 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette différence résulte de décalages de trésorerie résolus à date, qui s'élèvent à 0,5 million d'euros, tandis que les investissements en 'R&D' et en développement à l'international sont en ligne avec le plan stratégique de Theradiag.

Pour financer sa stratégie de croissance sur le marché du monitoring des biothérapies tout en conservant une structure financière solide, Theradiag n'exclut pas de lever des fonds en fonction des conditions de marché et de l'avancée de son plan stratégique.