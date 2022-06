Theradiag : annonce saluée

(Boursier.com) — Theradiag monte de 2,1% à 1,75 euro ce jeudi, alors que le groupe a annoncé un partenariat avec Quotient Limited, une société de diagnostic au stade commercial, dans le cadre duquel les deux sociétés s'associeront pour améliorer le diagnostic des maladies auto-immunes en s'appuyant sur la plateforme MosaiQ de Quotient.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Theradiag fournira à Quotient des réactifs auto-immuns et des contrôles de qualité multi-constituants, pour le développement de microarrays auto-immuns qui seront utilisés sur la solution MosaiQ. Les deux sociétés prévoient que la première application couverte par leur nouvelle collaboration sera une solution pour les connectivites (ou CTD pour Connective Tissue Diseases). Le test CTD implique un parcours diagnostique complexe qui repose sur le dépistage des anticorps antinucléaires (ANA) et sur des tests échelonnés pour les anticorps antigènes nucléaires extractibles (ENA), afin d'identifier la maladie auto-immune exacte. Quotient est "convaincu que l'intégration de plusieurs tests d'autoanticorps dans un seul test multiplexé a le potentiel de transformer le dépistage des maladies auto-immunes et, ce faisant, d'accélérer le diagnostic et le choix du traitement".

Les maladies auto-immunes représentent l'une des principales causes de morbidité dans le monde. Les maladies auto-immunes du tissu conjonctif sont des affections systémiques potentiellement graves, telles que le lupus érythémateux systémique, le syndrome de Sjögren, la sclérodermie systémique, la polymyosite/dermatomyosite et la connectivité mixte, qui provoquent souvent des inflammations pouvant affecter la peau, les articulations, les reins, les cellules sanguines, le cerveau, le coeur et les poumons, les symptômes cliniques imitant de nombreuses autres maladies. Rien qu'aux États-Unis, on estime que 1,5 million d'Américains sont atteints d'une forme de lupus, avec une incidence d'environ 16 000 nouveaux cas par an, un coût total annuel de diagnostic et de traitement par patient pouvant atteindre 50 000 dollars, et un diagnostic pouvant prendre six ans en moyenne.

Quotient estime que les diagnostics auto-immuns représenteraient un marché adressable supplémentaire de 2 milliards de dollars pour la plateforme MosaiQ de Quotient. Les DIV auto-immuns sont des dispositifs réglementés par le règlement de l'UE sur les DIV de classe B ou C et par le règlement 510(k) de la FDA des États-Unis.

"Theradiag poursuit son développement dans le Théranostic en multipliant ses formes de distribution et ce partenariat confirme son savoir-faire dans le diagnostic de biothérapies" commente Portzamparc qui vise un cours de 2,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.