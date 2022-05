Theradiag annonce le lancement de deux nouveaux kits i-Tracker

(Boursier.com) — Theradiag , société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd'hui le lancement de deux kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker.

Theradiag étend sa gamme dedeux coffrets supplémentaires de tests i-Tracker : i-Tracker Certolizumab et i-Tracker Anti-Certolizumab, tous adaptés à l'i-Track10, son automate permettant un chargement continu (random access), ainsi qu'à l'analyseur automatisé IDS-iSYS, un analyseur fabriqué par la société IDS.

Le marquage CE de ces deux nouveaux kits i-Tracker est désormais effectué et leur mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les kits Certolizumab sont dédiés au monitoring des biothérapies utilisées dans le cadre de traitement des maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite et le psoriasis, mais aussi de la maladie de Crohn aux Etats-Unis, au Canada et en Suisse à ce stade. La gamme i-Tracker se compose désormais de 14 kits qui permettent de traiter un large éventail de pathologies.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : "Nous sommes très heureux d'annoncer le marquage CE de ces deux nouveaux kits qui matérialise la dynamique 'R&D' présente chez Theradiag. Cette extension de gamme contribue à étendre notre principale raison d'être, à savoir, développer la surveillance thérapeutique individualisée d'encore plus de biothérapies au profit des patients."

