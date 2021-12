Theradiag annonce le lancement de 4 nouveaux kits i-Tracker et la validation d'un nouveau paramètre aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Theradiag , société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd'hui le lancement de quatre kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker et la validation d'un nouveau paramètre aux Etats-Unis, tous destinés au monitoring des biothérapies. En plus de ses huit kits déjà marqués CE, Theradiag étend sa gamme de quatre coffrets supplémentaires de tests i-Tracker : i-Tracker Golimumab, i-Tracker Anti-Golimumab, i-Tracker Rituximab et i-Tracker Anti-Rituximab, tous adaptés à l'i-Track10, son automate de dernière génération permettant un chargement continu (random access), ainsi qu'à l'analyseur automatisé IDS-iSYS, un analyseur fabriqué par la société IDS.

A date de ce communiqué, les kits Golimumab et anti-Golimumab sont marqués CE et les kits Rituximab et anti-Rituximab le seront dans les semaines à venir. Les kits Golimumab sont dédiés au monitoring des biothérapies utilisées dans le cadre de traitement des maladies inflammatoires chroniques en gastroentérologie, rhumatologie et dermatologie ; et les kits Rituximab sont notamment consacrés aux biothérapies utilisées en rhumatologie et en oncologie.

En parallèle de l'agrandissement de sa gamme, Theradiag vient renforcer son offre aux Etats-Unis. Un nouveau paramètre a été validé dans le laboratoire Veracyte, partenaire de Theradiag, aux Etats-Unis : l'Infliximab biosimilaire Avsola. Ce biosimilaire a été autorisé par la Federal Drug Administration (FDA) pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn ou encore la colite ulcéreuse. Après Inflectra et Renflexis, Avsola est le troisième biosimilaire validé sur le test OptimAbs Infliximab de Theradiag.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : "Nous sommes très fiers d'annoncer ces deux nouvelles structurantes qui matérialisent la stratégie que nous avons adoptée depuis désormais plusieurs semestres : l'extension de notre R&D et le renforcement de l'internationalisation de notre offre. Cette stratégie commerciale permet à la fois de contribuer au développement de la surveillance thérapeutique individualisée d'encore plus de biothérapies et à destination d'encore plus de patients dans le monde."