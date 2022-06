Theradiag : annonce bien reçue

(Boursier.com) — Theradiag monte de 5,7% à 1,77 euro ce mercredi, alors que la société a annoncé le lancement d'ez-Track, un automate dit "Point-of-Care Testing (POCT)" permettant de réaliser des diagnostics au plus près des patients.

Commercialisé prioritairement en Europe sous la marque Theradiag, ez-Track permet la réalisation des diagnostics au plus près des patients grâce à des prélèvements effectués sur les petits vaisseaux sanguins situés autour des ongles des doigts (capillaires). Cet automate fournit ensuite les résultats de ces tests dans un temps réduit ce qui permet d'accélérer la mise en place du suivi des biothérapies. Présenté comme " compact, facile d'utilisation et compatible avec l'ensemble des kits développés par Theradiag ", la solution technologique ez-Track vient compléter la gamme de Theradiag qui était composée jusqu'à présent du Lisa Tracker et de l'i-Track.

Le système ez-Track a reçu le marquage CE, ce qui permettra un lancement rapide de sa commercialisation. "La gamme de lancement est composé d'Infliximab et d'anti-Infliximab, ainsi que d'Adalimumab et d'anti-Adalimumab, tous certifiés CE. La gamme des automates ez-Track consacrée aux maladies inflammatoires chroniques et à d'autres maladies va rapidement s'élargir", précise Theradiag.

"Parmi les 5 projets financés par l'AK de 4,5 ME net réalisée en novembre 2021, le lancement de cet appareil Point Of Care était annoncé au S1-2022" souligne Portzamparc qui estime que Theradiag respecte son calendrier dans le theranostic et devrait continuer à croitre dans ce domaine dont il est déjà leader. Verdict : "Nous maintenons nos scénarios". De quoi viser un cours de 2,40 euros avec un avis à l'achat...