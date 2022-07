Theradiag : 6,3 ME de chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros contre 5,5 millions au 1er semestre 2021, soit une progression de +14,3%.

L'activité Théranostic enregistre un nouveau semestre de croissance solide avec une hausse de +9,3% pour atteindre plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche une forte croissance de chiffre d'affaires de +19,3% pour atteindre plus de 3,2 millions d'euros.

Au 30 juin 2022, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 6,0 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.