Theradiag : +58,6% avec l'offre de Biosynex

(Boursier.com) — Theradiag s'ajuste sans attendre sur l'offre de Biosynex ce lundi matin, en progression de 58,6% à 2,3 euros pour sa reprise de cotation, dans un volume représentant 2,6% du tour de table. Biosynex perd 1,9% à 12,7 euros.

Biosynex, déjà premier actionnaire de Theradiag à hauteur de 25,07% du capital et 25,16% des droits de vote, a annoncé en fin de semaine dernière avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat volontaire en numéraire visant les actions Theradiag qu'elle ne détient pas. A la suite de sa montée au capital de Theradiag, Biosynex est devenu le premier actionnaire de la société. Ce rapprochement de deux acteurs français de l'industrie du diagnostic in vitro présents en France auprès de laboratoires privés et hospitaliers ainsi qu'à l'international, "permettra aux deux sociétés de créer de la valeur par la mise en commun de leurs savoir-faire complémentaires en R&D et production et d'unifier la stratégie et les équipes commerciales".

Deux accords commerciaux ont déjà été conclus en 2022 : un contrat de distribution d'une durée de 2 ans portant sur le test PCR AMPLIQUICK SARS-CoV-2 de Biosynex, dont la promotion en milieu hospitalier a été confiée à Theradiag et un contrat de distribution de produits Pathfast de Theradiag pour une période allant jusqu'au 1er juin 2024, pour lesquels les droits de distribution exclusifs auprès d'acteurs publics et de certaines sociétés privées situés en France ont été confiés à Biosynex. A travers ce rapprochement avec Theradiag, Biosynex va pouvoir fournir à l'ensemble des acteurs du diagnostic en France comme à l'international, une offre de produits plus complète aussi bien en laboratoires d'analyses qu'auprès des acteurs de la biologie délocalisée, estime le groupe.

Biosynex entend également apporter les moyens financiers nécessaires à Theradiag pour poursuivre ses efforts de recherche et développement afin de renforcer sa capacité d'innovation et de production dans le secteur du monitoring des biothérapies.

Le projet d'offre en numéraire est libellé au prix de 2,30 euros par action Theradiag, représentant une prime respectivement de 58,62% et de 43,79% sur le cours de bourse de clôture du 22 septembre et sur la moyenne des cours de bourse pondérés par les volumes des 60 jours qui ont précédé le dépôt de l'offre. Biosynex n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à l'issue de cette offre. L'offre représente un montant total en numéraire, pour les actions Theradiag, d'environ 22,4 millions d'euros, en supposant un taux d'apport des actions Theradiag que Biosynex ne détient pas de 100%.

Le Comité Social et Economique de Biosynex se réunit ce 26 septembre 2022 afin d'être informé sur le contenu du projet d'offre et ses conséquences en matière d'emploi.

Le projet d'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En outre, un expert indépendant désigné par le conseil d'administration de Theradiag établira conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre.