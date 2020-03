Theradiag : +5%

(Boursier.com) — Theradiag grimpe de plus de 5% de retour à 1,40 euro ce jeudi. Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires consolidé u groupe s'est établi à 9,6 ME, contre 8,9 ME en 2018, soit une progression de +8,1%.

La perte nette, hors exceptionnel, s'est établie à -326 KE, soit une réduction proche de la moitié comparée à 2018. Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette disponible de Theradiag est ressortie à 2,9 ME, contre 3,4 ME au 31 décembre 2018.

La société continue de suivre avec attention son niveau de consommation de trésorerie et estime ce niveau suffisant pour les investissements prévus dans les années à venir...

"Comme prévu la société a réalisé une bonne année 2019 qui la place aux portes de la rentabilité (hors exceptionnel)" commente Portzamparc qui précise que le "breakeven attendu cette année pourrait toutefois être décalé avec la crise sanitaire actuelle. "En attendant la conférence téléphonique du jour qui apportera plus d'informations sur les perceptives, mais après actualisation des paramètres de marché, nous passons notre TP à 1,7 euro, contre 2 euros, et notre recommandation à 'Acheter', contre 'Renforcer'" conclut l'analyste.