Theradiag : 5,5 ME de trésorerie à fin septembre

(Boursier.com) — Au cours du 3e trimestre 2023, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros (2,6 ME au 3e trimestre 2022), soit une solide croissance de +20%, soutenue principalement par l'activité Diagnostic In Vitro (IVD) qui progresse de +44%.

Au 30 septembre 2023, Theradiag atteint un chiffre d'affaires de 9,9 ME (8,9 ME au 30 septembre 2022), soit une progression de +11%, grâce à des performances commerciales homogènes sur les deux métiers de Theradiag : +13% pour le Théranostic et +9% pour l'IVD.

Le niveau de trésorerie à fin septembre 2023 reste maîtrisé et atteint plus de 5,5 ME.

Rappelons que le 29 septembre, les Conseils d'Administration de Biosynex SA et de Theradiag SA ont approuvé à l'unanimité le principe d'un projet de fusion par absorption de Theradiag par Biosynex. Ce projet sera soumis à l'approbation des Assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Biosynex et de Theradiag, qui se réuniront le 15 décembre.