Theraclion : un premier jalon en Asie

(Boursier.com) — Theraclion annonce le succès du 1er traitement par échothérapie des varices en Chine. Il s'agit du 1er jalon d'une étude, qui ouvrira la voie aux marchés asiatiques.

L'hôpital Kwong Wah est un grand hôpital public de Hong Kong, et son équipe de chirurgie vasculaire a introduit l'ablation endothermique dans les hôpitaux publics de Hong Kong. L'étude vise à démontrer l'efficacité du Sonovein en tant que méthode innovante de traitement des varices. Le Dr Maket Wong, chirurgien consultant, et ses deux co-chercheurs, le Dr SH Wong et le Dr A Fung, estiment que ce traitement non invasif, sans cicatrices ni incisions, sera particulièrement demandé par les patients d'Asie.

L'expérience acquise sur le continent asiatique, grâce aux traitements des tumeurs thyroïdiennes au sein d'institutions telles que l'hôpital Queen Mary de l'Université de Hong Kong, permet d'être confiant dans la stratégie que l'équipe de direction a mis en place.