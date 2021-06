Theraclion : toutes les résolutions recommandées ont été approuvées

Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Theraclion s'est tenue ce 24 juin, à huis clos, hors de la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister. Lors de cette Assemblée, tenue avec un quorum de 41,83%, l'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées à une très large majorité.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes annuels de l'exercice 2020, le résultat de l'exercice 2020 et son affectation ;

- la ratification de la cooptation de Mehdi El Glaoui en tant qu'administrateur ;

- l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions ;

- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;

- l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la société par voie d'annulation d'actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions ;

- les autorisations données au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la société et d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles ;

- la continuation de l'activité de la société conformément aux dispositions du Code de commerce.

Toutes les informations relatives à l'assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de Theraclion, à la rubrique Investisseurs/ Documentation/ Assemblée générale.