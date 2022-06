Theraclion : s'expose à Boston

(Boursier.com) — Theraclion , société innovante développant une plateforme robotisée de traitement non-invasif par échothérapie pilotée par intelligence artificielle, est fière de voir sa technologie présentée par le Pr. David Brenin de l'Université de Virginie (UVA) au congrès annuel de la Société de Radiologie Interventionnelle (SIR) à Boston, le 15 juin.

Le Pr. David Brenin, chef des services chirurgicaux du sein et du mélanome et professeur au département de chirurgie, et le Pr. Patrick Dillon, professeur associé au département d'hématologie et d'oncologie de l'UVA Health, ont établi deux collaborations utilisant la technologie de Theraclion. La première collaboration réussie, dans le cancer du sein à un stade avancé, a conduit à une nouvelle étude qui est en cours. L'étude évalue l'effet combiné des ultrasons focalisés de Theraclion et de la gemcitabine à faible dose chez des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce.

La technologie des ultrasons focalisés pour l'ablation des tissus guidée par l'image et son application émergente en immunothérapie et en oncologie

Sur la base d'une longue expérience de la technologie de Theraclion, le Pr. Brenin fera une présentation : Ultrasons focalisés - Une autre thérapie guidée par l'image pour la boîte à outils IR- HIFU et immunothérapie et immuno-oncologie. "L'objectif de cette session est de présenter aux radiologues interventionnels cette nouvelle technologie et de passer en revue les applications cliniques actuelles et émergentes. Compte tenu de leurs antécédents et de leur formation, notamment en échographie et en IRM, ainsi que de leur expertise dans la réalisation de thérapies guidées par l'image, les radiologues interventionnels devraient se familiariser avec les ultrasons focalisés et travailler en collaboration avec un groupe multidisciplinaire pour élargir les indications dans leurs propres institutions", explique le Pr. Brenin.