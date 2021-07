Theraclion retrouve son niveau d'activité de la période pré-covid

Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — Après de nombreux mois de confinement et de suspension des traitements médicaux non urgents en raison de la crise sanitaire mondiale, Theraclion confirme que son activité commerciale a repris. En conséquence, 4 Echopulses dont 3 d'occasion sont vendus contre 0 en 2020 et la vente de services a augmenté de 25%. Au cours du premier semestre 2021, Theraclion a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 885 KE, soit cinq fois plus qu'en 2020 sur la même période, afin de retrouver le niveau d'activité de la période pré-covid.

Theraclion annonce atteindre un nouveau niveau de maturité technologique avec le développement du SONOVEIN, nouveau système qui permet aux médecins de traiter au moins deux fois plus vite les patients pour le traitement non invasif des varices. Sur la plateforme ECHOPULSE, une étude de phase 2 est en cours en partenariat avec le centre de cancérologie de l'Université de Virginie (Etats-Unis) pour des patientes atteintes d'un cancer du sein invasif de stade 1, 2 et 3 en utilisant une combinaison avec l'immunothérapie et la chimio-thérapie. Theraclion vise maintenant l'ouverture de nouveaux sites de traitement en Europe et en Asie et progresse dans la soumission du dossier SONOVEIN à la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis.

Theraclion a récemment annoncé un renforcement de son conseil d'administration. En raison du fort potentiel de Theraclion, Bernard Sabrier et Unigestion, agissant en leur nom propre, ont augmenté leur position et détiennent maintenant plus de 20% de la société.