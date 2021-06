Theraclion renforce son conseil d'administration

Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — Theraclion annonce l'arrivée d'un spécialiste de la santé, Mehdi El Glaoui. Il entre aujourd'hui dans le conseil d'administration et investit également dans le capital de la société à hauteur de 1,5%.

Deux semaines après l'annonce de la montée en puissance de l'homme d'affaires Bernard Sabrier et de son fond, Unigestion dans le capital de Theraclion, un autre homme d'affaires, Mehdi El Glaoui, connu pour son succès dans la Healthtech, a décidé d'investir et de faire partie du conseil d'administration de la société. "Theraclion offre un potentiel de développement très intéressant. Au-delà de sa technologie, qui permet de transformer le geste chirurgical, la combinaison de l'imagerie et de la robotisation avec l'intelligence artificielle peut propulser l'entreprise beaucoup plus loin en termes de traitements et de développement" déclare Mehdi El Glaoui.

Sollicité par Bernard Sabrier et son équipe pour évaluer le potentiel de Theraclion, Mehdi El Glaoui, a été convaincu de la création de valeur de l'entreprise. Il décide de participer personnellement à l'avenir de Theraclion.

"Mehdi El Glaoui, nous apporte l'expertise et la vision pour que notre entreprise passe d'un modèle de medtech innovante à celui d'une entreprise véritablement disruptive de la healthtech. Theraclion sera alors réellement en position de transformer le monde de la santé. Mehdi a compris que notre plateforme d'échothérapie recèle un potentiel qui va bien au-delà du traitement de la thyroïde, du sein et des varices. Les développements qu'il soutient, accélèrent notre innovation pour une croissance exponentielle", a déclaré David Caumartin, PDG de Theraclion.