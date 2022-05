Theraclion : premiers traitements de patients avec Sonovein aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Theraclion annonce les premiers traitements de patients atteints de varices avec le Sonovein aux Etats-Unis.

L'étude a été approuvée par la FDA (Food and Drug Administration) il y a quelques mois. Theraclion a, depuis, mis en place sa plateforme Sonovein et a formé les médecins sur place. Les premiers patients ont été traités par le Dr Steven Elias, le Dr Nicos Labropoulos et le Dr Antonios Gasparis, tous 3 spécialistes des veines reconnus au niveau international et bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience.

"A la suite de cet essai clinique, Theraclion mènera une étude pivot complète dont les résultats seront soumis à l'examen de la FDA afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Nos études précliniques qualitatives, le marquage CE depuis 2019 et les données cliniques de nos centres européens devraient favoriser une approbation rapide de cette étude" a déclaré Michel Nuta, MD, Chief Medical Officer, Vice-Président Veines chez Theraclion SA.

Cet essai s'inscrit dans la stratégie de Theraclion de se concentrer sur les marchés clés. Les Etats-Unis sont le plus grand marché pour les varices avec environ 2,3 millions de procédures représentant 5 milliards de dollars de dépenses de santé.

Rappelons que le Sonovein est la seule option non invasive pour les varices. Il ne nécessite aucune incision, ne laisse aucune cicatrice et permet aux patients de reprendre immédiatement leurs activités quotidiennes. Cette solution technologique avancée ouvre de nouvelles perspectives de traitement et améliore l'expérience des patients comme des médecins.