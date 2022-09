Theraclion pourra faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'au début 2023

(Boursier.com) — Les résultats du 1er semestre reflètent la concentration des équipes sur le lancement du Sonovein HD et la finalisation des protocoles de traitement dans les centres d'excellence existants, dans le but de sécuriser l'accès au marché américain le plus rapide possible. L'expansion commerciale sera menée au travers de partenariats stratégiques.

Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 347 kE au 1er semestre 2022, soit une diminution de -61% par rapport au premier semestre 2021. Theraclion avait vendu 4 Echopulse en 2021 contre un seul système d'occasion vendu en 2022. Toute la capacité de production étant actuellement consacrée au Sonovein HD, les ventes d'Echopulse sont donc contingentées à la disponibilité de système de seconde main. La vente de consommables progresse de 45%, tirée par les ventes de consommables pour le traitement des varices. Les centres experts pratiquent une activité mixte de mise au point des protocoles de traitement et de traitements commerciaux.

Les charges d'exploitation progressent de 38%, en lien avec la mise au point des protocoles de traitement par les équipes de Theraclion et les sites experts, avec l'accélération de mise sur le marché du Sonovein HD et avec la recherche de partenaires stratégiques.

Le résultat financier est un gain de 40 kE sur le semestre, principalement du fait de gains de changes. Le crédit d'impôt recherche s'élève à 492 kE sur la période (294 kE un an plus tôt, en raison de l'augmentation des dépenses de recherche.

L'intensification des efforts de développement au 1er semestre résulte dans une perte de -2,55 ME.

Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6,29 ME, incluant les intérêts capitalisés. Son remboursement est basé sur des jalons qui ne devraient pas être atteints dans les cinq prochaines années. Par conséquent, l'avance n'est pas comptabilisée comme une dette financière. La trésorerie de Theraclion est de 4,8 ME au 30 juin. Le 1er mars 2022, Theraclion a réalisé une augmentation de capital de 6,5 ME, prime d'émission incluse. Elle devrait permettre à Theraclion de faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'au début 2023.