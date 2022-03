Theraclion pourra assurer ses besoins de trésorerie des 12 prochains mois

(Boursier.com) — Theraclion a réalisé un chiffre d'affaires de 1,48 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de +99% par rapport à 2020. 5 systèmes ont été vendus en 2021, contre 1 en 2020. La société adopte une politique d'investissement soutenue tout en maîtrisant strictement ses dépenses pour exécuter sa stratégie de développement. Les besoins en trésorerie sont couverts pour les 12 prochains mois.

Theraclion continue de développer sa technologie tout en maîtrisant ses dépenses, ce qui se traduit par une augmentation des charges opérationnelles de 1 million d'euros par rapport à une année 2020 particulièrement maigre. En 2020, le total des coûts d'exploitation avait diminué de 37% par rapport à 2019, principalement en raison de l'abandon de la rémunération variable et de la mise en place d'un chômage partiel pendant le premier confinement, lorsque les locaux étaient fermés.

L'entreprise maintient sa politique d'investissement soutenue avec un coût total de R&D s'élevant à 3,8 ME (2,1 ME en 2020). La croissance s'explique entre autres par l'augmentation de la masse salariale consécutive aux embauches de nouveaux ingénieurs et par une année 2020 marquée par le chômage partiel pendant le premier confinement.

Le résultat financier est une perte de -136 KE sur l'exercice, principalement due aux pertes de change et aux intérêts sur les PGE conclus pour parer aux conséquences de la Covid-19. Le crédit d'impôt recherche s'élève à 883 kE à fin décembre 2021 (722 kE un an plus tôt), en raison de l'augmentation des dépenses de recherche.

La maîtrise des charges d'exploitation, qui varient en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires, se traduit par une perte nette de -3,76 ME, en baisse de -4% par rapport à 2020 (-3,9 ME de pertes).

Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6,29 ME, incluant les intérêts capitalisés. Son remboursement est basé sur des jalons qui ne devraient pas être atteints dans les cinq prochaines années. Par conséquent, l'avance n'est pas comptabilisée comme une dette financière.

La trésorerie de Theraclion est de 2,5 ME au 31 décembre 2021. Les investisseurs ont converti la totalité des 2,7 ME de dettes convertibles enregistrées fin 2020, ils ont exercé des warrants attachés à la 3e tranche pour 0,5 ME et ont souscrit à des obligations convertibles pour 2,7 ME, dont ils ont converti 2,5 ME en actions. Par ailleurs, Theraclion a reçu deux PGEs supplémentaires au cours du 1er semestre 2021 pour un montant total de 1,5 ME.

Le 1er mars 2022, Theraclion a réalisé une augmentation de capital de 6,5 ME, prime d'émission incluse, qui devrait permettre à Theraclion de faire face à ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois.