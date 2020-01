Theraclion : peut couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'à fin 2020

Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 2,78 millions d'euros en 2019, en haut de la fourchette estimée, avec une forte croissance de +44%. Pour sa première année de vente, la solution Sonovein a généré près de 80% de la croissance totale.

Le chiffre d'affaires récurrent, composé de la vente de consommables et de services, a augmenté de 41% en 2019, passant de 306 kE à 433 kE.

Trésorerie

Au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible de Theraclion était de 1,4 ME. Compte tenu de cette trésorerie disponible, de l'encaissement attendu des ventes, des levées de fonds propres de 3 ME au titre de la tranche 2 et de 4 ME au titre de la tranche 3 de la convention de financement à hauteur de 11,8 ME signée en février 2019, Theraclion estime pouvoir couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'à fin 2020.

Theraclion a annoncé en février un accord de financement de 4,8 ME qui peut être porté à un maximum de 11,8 ME. Ce financement de 3 ans donne à Theraclion les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie: développer une solution de traitement des varices et démontrer pertinence commercial. La première tranche (tranche 1) de cette convention de financement de 4,8 ME a été exercée en février au prix de 0,80 EUR par action, soit une prime de 34% par rapport au cours de clôture du 11 février 2019 (0,596 euro).

A la suite de l'Assemblée générale du 19 avril 2019, des bons de souscription d'actions gratuits ont été émis au profit des investisseurs impliqués dans l'opération de financement de 4,8 ME (tranche 1), leur permettant de participer via l'exercice de ces bons de souscription au financement complémentaire de tranches 2 et 3 s'élevant respectivement à 3 ME et 4 ME maximum. L'exercice des tranche 2 ou de tranche 3 donne droit directement ou indirectement aux actions Theraclion au prix respectivement de 0,80 euro par action et 1,09 euro par action. Aucune tranche n'a été exécutée à cette date.

Perspectives

Theraclion continue de mettre en oeuvre ses objectifs opérationnels pour préparer et soutenir les efforts commerciaux liés à Sonovein.

En 2020, la société prévoit d'atteindre une croissance des ventes de 30% à 50%. Cette croissance des ventes devrait se poursuivre les années suivantes pour atteindre le point mort d'ici 3 ans.