Theraclion : peu de réaction après le point semestriel

(Boursier.com) — En séance l'action Theraclion recule de -0,44% à 1,135 euro dans un volume calme d'échange au lendemain de la publication de ses ventes du 1er semestre et le bilan réalisé sur sa stratégie de développement.

Au 30 juin 2022, terme du 1er semestre, Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 347 kE, soit une diminution de -61% par rapport au 1er semestre 2021 (885 kE). Theraclion avait vendu 4 Echopulse en 2021 contre 1 seul système d'occasion vendu en 2022. La vente de consommables progresse de +45%, tirée par les ventes de consommables pour le traitement des varices. Les centres experts pratiquent une activité mixte de mise au point des protocoles de traitement et de traitements commerciaux.

De bonnes nouvelles

A l'occasion de sa publication financière, Theraclion indique franchir en cette première moitié d'année des étapes majeures dans sa stratégie de développement...

D'une part, les premiers patients ont été traités par Sonovein avec succès aux Etats-Unis dans le centre de Englewood, New Jersey, par les chirurgiens vasculaires Dr Steven Elias, Dr Antonios Gasparis et Pr Nicos Labropoulos. Il s'agit d'une étape majeure dans le processus visant à obtenir l'AMM (autorisation de mise sur le marché) par la FDA (Food and Drug Administration). "C'est un pas de plus dans la focalisation sur les marchés clés des varices, dont les Etats-Unis sont le plus important avec 5 milliards de dollars de dépenses annuelles", commente la direction de Theraclion.

D'autre part, le 1er semestre 2022 est marqué par l'accélération des développements techniques, se traduisant par la mise à disposition auprès des leaders d'opinions des premiers Sonovein HD. Cette version intègre l'imageur Mach30 de SuperSonic Imagine (Hologic) reconnu comme l'un des meilleurs du marché. Les chirurgiens et médecins vasculaires ont particulièrement bien accueilli le Sonovein HD et travaillent à l'optimisation des traitements.

Enfin, les premières patientes ont été incluses dans la phase IIA du partenariat avec le Centre anticancéreux de l'Université de Virginie (UVA), aux Etats-Unis. La recherche sur le cancer du sein franchit une nouvelle étape. L'étude vise à établir l'effet combiné des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) et de la chimiothérapie à faible dose sur la réponse immunitaire au cancer du sein. Après une première phase sur des sujets à un stade avancé, cette 2e partie concerne des sujets à un stade précoce.

Yann Duchesne, président exécutif de Theraclion depuis janvier 2022, déroule une nouvelle stratégie. Il concentre Theraclion sur l'amélioration des performances technologiques et des avantages cliniques pour accéder aux marchés des veines aux Etats-Unis. En Europe, l'accent est mis sur la formalisation des protocoles de traitement avec des KOL (Key Opinion Leader) afin de conforter les essais cliniques en cours aux Etats-Unis.

La vision de Yann Duchesne est de développer Theraclion dans trois domaines thérapeutiques et dans trois zones géographiques : les varices, aux Etats-Unis (demande d'autorisation de la FDA en cours) et en Europe ; la thyroïde, en Europe et en Chine ; le cancer du sein, principalement aux Etats-Unis. "La création de valeur consiste à prouver le potentiel de notre technologie disruptive par des essais cliniques robustes dans chacune des trois indications et sur nos géographies. Theraclion avance dans des partenariats stratégiques par indication / géographie : par exemple Veines USA, Thryroïde Chine, Sein USA, Veines Chine, Thyroïde USA, .... De tels partenariats valoriseront notre technologie à sa juste valeur. Des négociations sont en cours".