Theraclion obtient 4,5 ME de nouveaux financements

Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — Theraclion a obtenu un financement de 3 millions d'euros auprès d'investisseurs et des PGE supplémentaires auprès de BPI France et du CIC pour un total de 1,5 ME.

Ces financements de 4,5 ME permettront de conserver l'avance technologique et d'accélérer le déploiement commercial.

En 2019, Theraclion a levé une première tranche de 4,8 ME auprès d'investisseurs pour financer le développement de sa technologie Sonovein. Ce succès a culminé avec le récent marquage CE de Sonovein S, la technologie révolutionnaire de deuxième génération pour le traitement non invasif des varices (voir communiqué de presse du 15 octobre de cette année). Les premiers traitements avec ces percées technologiques confirment également d'excellents résultats cliniques, et ont été reçus avec enthousiasme par des spécialistes.

Les investisseurs ont souscrit pour la totalité des 3 ME de la deuxième tranche, comme prévu initialement en 2019. La levée de fonds a également permis d'obtenir 1,5 ME de prêts garantis par l'Etat de Bpi France, la banque publique d'investissement chargée de soutenir les entreprises de taille moyenne et innovantes et du Crédit industriel et commercial. Les fonds recueillis financeront d'autres développements de la technologie et son déploiement commercial. Theraclion s'engage à garder une longueur d'avance dans les innovations et à accélérer le déploiement de l'unique traitement non invasif des varices.