Theraclion : nouvelle organisation et levée de fonds de 15 ME

(Boursier.com) — Theraclion a signé un accord stratégique avec son partenaire de long terme Furui, pour le lancement d'un financement auprès de différents investisseurs. Ce financement pourrait atteindre un montant global 15 millions d'euros, qui permettrait à Theraclion de financer le déploiement de sa stratégie sur 3 ans.

Nomination

Martin Deterre a été nommé en tant que nouveau directeur général. Theraclion va se concentrer sur le traitement des varices en suivant 3 axes stratégiques : l'autorisation de mise sur le marché américain par la FDA, via le lancement dans les prochains mois d'une étude pivotale multicentrique ; l'accès rapide au marché chinois à fort potentiel et le développement de capacités industrielles en Chine, en partenariat étroit avec Furui ; l'Intelligence Artificielle et la poursuite des innovations technologiques et robotiques, afin d'accroître la rapidité et la simplification des traitements.

Nouveaux financements

Le nouveau Directeur Général disposera de financements pour exécuter sa stratégie, ce qui devrait contribuer à une rapide création de valeur.

Furui est actionnaire de Theraclion SA depuis 2016 et le coactionnaire dans la société Theraclion China. Furui investira au travers de sa filiale Furui Paris 7 ME, dont 6 ME dans l'augmentation de capital de 11 ME et 1 ME, par exercice de bons de souscription d'actions, conditionné à l'atteinte de jalons.

La levée de fonds sera réalisée par émission de 19.064.124 actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA). Le prix de souscription unitaire est de 0,577 euro, soit avec une décote de 20% par rapport à la moyenne pondérée des cours de bourse des 5 dernières séances précédant l'émission.

Ce montant pourra être porté à un maximum de 21.923.742 ABSA pour un montant de 12,7 ME. De plus, 6 nouvelles actions donneront le droit aux investisseurs de souscrire une nouvelle action au prix de 0,577 euro.

Furui apporte son savoir-faire dans l'accompagnement de sociétés médicales innovantes dans leur expansion internationale avec une expertise particulière du marché chinois. Theraclion et Furui développeront une capacité de production d'Echopulse et de Sonovein en Chine. Theraclion concèdera à Theraclion China la licence de ses technologies et l'utilisation de ses marques en Chine, contre 3 millions d'euros en fonction de l'atteinte de jalons.