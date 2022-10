Theraclion : le dernier patient de la première étude Sonovein aux Etats-Unis a été traité

(Boursier.com) — Theraclion a annoncé, le 14 octobre, lors du congrès de l'AVLS 2022 à la Nouvelle-Orléans, Louisiane (Etats-Unis), que tous les patients de la première étude Sonovein aux Etats-Unis avaient été traités.

Au total, 20 patients ont été recrutés dans cet essai clinique approuvé par la FDA (Food & Drug Administration) début 2022. A la tête de cet essai clinique : le Dr Steve Elias, investigateur principal, le Dr Nicos Labropoulos et le Dr Antonios Gasparis, tous trois spécialistes des veines reconnus au niveau international et possédant chacun plus de 30 ans d'expérience. Sonovein HD utilise une plateforme robotique qui intègre le meilleur système d'imagerie ultrasonore haute définition de sa catégorie, le MACH30 10-12Mhz, et des ultrasons focalisés de haute intensité pour oblitérer la source du reflux veineux de manière totalement non invasive.

Les premiers résultats ont été présentés lors du 36e congrès annuel de l'American Vein & Lymphatic Society (AVLS), le 14 octobre. Le Dr Elias a souligné que 19/20 (95%) des cas n'avaient pas de reflux après une semaine. L'abolition du reflux est constatée sur 100% des patients à la fin de période d'observation de l'étude de 3 mois (10 veines sur 10). Aucun événement indésirable n'a été signalé. Tous les patients ont été traités sans anesthésie locale ou tumescente. Aucune compression post-intervention n'a été utilisée. Le Dr Elias a déclaré au cours du congrès que le Sonovein HD permettait un traitement plus rapide que les générations précédentes et qu'il avait "seulement besoin de son crayon et de son gel à ultrasons" pour traiter ses patients. Les patients peuvent donc être traités et reprendre une activité normale immédiatement.

Le Dr Michel Nuta, Directeur des Affaires Cliniques chez Theraclion, a indiqué : "un taux de réussite de 95% en incluant la courbe d'apprentissage est très encourageant et reflète bien les grands développements cliniques et techniques derrière Sonovein HD".

La prochaine étape est la clôture de cette étude, puis le début d'une étude pivot complète pour l'examen de la FDA.