Theraclion : le centre anticancéreux de l'Université de Virginie se dote de la technologie HD

(Boursier.com) — Theraclion , société innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, annonce la signature d'un partenariat commercial avec l'Université de Virginie (UVA), aux États-Unis, pour l'utilisation de la dernière technologie de Theraclion dans un nouveau traitement expérimental du cancer du sein.

Cette étude pilote, qui a reçu le feu vert de la FDA (Food & Drug Administration), va évaluer l'effet combiné des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) et de la chimiothérapie à faible dose sur la réponse immunitaire au cancer du sein. L'objectif est d'intégrer les HIFU dans la prise en charge courante du cancer du sein.

L'intérêt de la technologie de Theraclion dans le traitement du cancer du sein

La technologie HD enregistre d'excellents résultats cliniques dans le traitement des veines. Sa qualité de visualisation et son très grand contrôle du dépôt de l'énergie acoustique ouvrent des perspectives supplémentaires dans l'utilisation des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) pour le traitement des cancers du sein.

Fort d'une première collaboration réussie sur des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade avancé, le centre anticancéreux de l'Université de Virginie (UVA) a acheté le dernier modèle HD de Theraclion pour lancer une étude pilote pour le cancer du sein à un stade précoce.

Ce protocole évaluera l'effet combiné des ultrasons focalisés de Theraclion et de la chimiothérapie à faible dose chez des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. Cet essai, randomisé sur 48 patientes, se divisera en 3 branches : les HIFU combinés à la chimiothérapie, la chimiothérapie seule et les HIFU seules.

Si l'association des HIFU à la chimiothérapie diminue les cellules suppressives dérivées des myéloïdes et augmente ainsi la réponse immunitaire des patientes, ce traitement combiné pourrait offrir aux patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce de meilleures chances de survie.

Le Pr David Brenin, chef des services chirurgicaux du sein et du mélanome de UVA, a déclaré : "en provoquant une lésion cellulaire thermique aiguë qui déclenche une réponse immunitaire locale, nous faisons l'hypothèse que les HIFU, combinés à la chimiothérapie, pourraient faire décroitre la circulation des cellules cancéreuses et accroitre l'activité des cellules suppressives. Les HIFU pourraient alors être utilisés en amont d'une chirurgie, en potentialisant l'effet de la chimiothérapie et ainsi empêcher l'expansion du cancer et sa récurrence".