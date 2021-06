Theraclion : le capital évolue...

Theraclion : le capital évolue...









Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — Le capital de Theraclion évolue... Bernard Sabrier et Unigestion, agissant pour son propre compte, ont informé Theraclion du franchissement des seuils de 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société. Cette situation résulte de la conversion en actions d'obligations convertibles. Il s'agit, selon la société, d'un signe la confiance dans la capacité d'innovation et de développement de Theraclion .

Au-delà des dispositions du Code de commerce en vigueur et des statuts de Theraclion, la montée en puissance de Bernard Sabrier et d'Unigestion dans la capital de Theraclion intervient au moment où l'entreprise atteint un niveau de maturité technologique avec le développement de Sonovein S pour le traitement non invasif des varices, le déploiement de l'Echopulse pour le traitement des nodules thyroïdiens et des annonces récentes dans le traitement du cancer du sein en partenariat avec le centre anticancéreux de l'université de Virginie (Etats-Unis).

J'investis dans cette société car la technologie développée par Theraclion va bien au-delà qu'un simple traitement non-invasif. Elle bouleverse déjà les approches traditionnelles en réduisant la charge du patient ouvrant ainsi de nouvelles possibilités thérapeutiques. A terme, Theraclion devrait offrir des plateformes automatisées sans contact, précises et reproductibles. Leurs intelligences et leurs capacités d'apprentissage pourront améliorer continuellement les procédures thérapeutiques. Avec un début de soumission auprès de la FDA prochainement, la valorisation actuelle ne me semble refléter aucunement le potentiel important de cette société. Theraclion est l'illustration de ce qui peut se faire de mieux en France en matière de technologie médicale , explique Bernard Sabrier, personnalité internationale du monde des affaires et président de Unigestion, société de gestion spécialisée accompagnant les investisseurs et centrée sur l'innovation.

Rappelons que Theraclion est actuellement sur un cours de 1,77 euro. Le titre recule de près de 11% depuis le début janvier.