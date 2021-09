Theraclion : la trésorerie disponible était de 5,3 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Theraclion annonce ses résultats semestriels 2021 montrant un rétablissement complet de l'activité après la période COVID et des plans de développement ambitieux en Europe et aux Etats-Unis.

Les développements technologiques continus de la plateforme Theraclion, SONOVEIN et la confiance des centres d'excellence européens dans cette nouvelle technologie pour le traitement des varices constituent les bases du redressement de la société en 2021. SONOVEIN S devrait progressivement devenir le traitement de référence pour les patients souffrant d'insuffisance veineuse chronique, en prenant une part importante d'un marché de 10 milliards de dollars.

Cette expansion est accélérée par la récente approbation par la FDA (Food & drug Administration) du premier essai clinique américain utilisant SONOVEIN aux États-Unis pour les traitements veineux, tandis que le Centre du cancer de l'Université de Virginie mène une étude clinique dans le cancer du sein.

Ces avancées soutiennent l'ambition de Theraclion de devenir la première plateforme robotique évolutive de sa catégorie pour les traitements non invasifs par échothérapie.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2021 a quatruplé par rapport à 2020.

Theraclion SA a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 885 KE en 2021, soit une augmentation de 430% par rapport au premier semestre 2020. Les coûts opérationnels totaux ont augmenté de 25% par rapport à 2020, principalement en raison de la reprise des ventes. Le contrôle des coûts opérationnels alors que les ventes quadruplent a permis de réduire la perte nette de 13% par rapport au premier semestre 2020 à 1.631 KE.

Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6.527 KE, intérêts capitalisés compris. Son remboursement est basé sur des jalons qui ne devraient pas être atteints dans les cinq prochaines années. Par conséquent, l'avance n'est pas comptabilisée comme une dette financière.

La trésorerie disponible est de 5,3 ME au 30 juin 2021. La société a reçu au premier semestre 2021 1,5 ME de prêts PGE de BPI France et du CIC et jusqu'à 3,2 ME de ses actionnaires incluant l'exécution d'une partie de la tranche 3 des financements conclus en 2019. En tenant compte d'une estimation prudente des ventes de systèmes, de la croissance des traitements des varices au fur et à mesure du déploiement de SONOVEIN S et des autres financements, Theraclion estime être en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie sur les 12 mois à venir.