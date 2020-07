Theraclion : la crise sanitaire limite les ventes au 1er semestre

Theraclion : la crise sanitaire limite les ventes au 1er semestre









(Boursier.com) — Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 169 kE sur le 1er semestre 2020, soit une baisse de -15% si l'on considère le chiffre d'affaires récurrent, composé par la vente des consommables et de services (199 kE à fin juin 2019). La vente de systèmes n'a pas pu avoir lieu, car la crise sanitaire a stoppé les activités de nos experts qui ont du suspendre tout traitement médical non urgent. Le confinement n'a pas permis aux patients d'accéder à notre technologie. Les limitations des déplacements avec l'interruption des liaisons aériennes et la fermeture des frontières, ainsi que les restrictions de rassemblement ont rendu impossible tout déplacement commercial et difficile l'acheminement des produits, alors même que la grande majorité du chiffre d'affaires de Theraclion est réalisée à l'international.

Cependant, l'intérêt croissant des médecins vasculaires pour la solution d'échothérapie de Théraclion se poursuit. Notre technologie d'échothérapie par ultrasons focalisés (HIFU) est une innovation de rupture car non invasive et ne nécessitant pas de salle d'opération. Nous sommes les premiers acteurs du marché avec Sonovein. Theraclion déploit sa stratégie et poursuit son plan de développement pour être le leader du marché des varices. Au cours de ces derniers mois, les équipes ont pu développer une version optimisée de la solution Sonovein et s'acheminent vers un nouveau marquage CE. Depuis mi-mai, deux nouveaux centres de traitement ont été équipés de notre système Sonovein, portant à six sur un objectif de douze, le nombre de centres où les Key Opinion Leaders (experts) ont accès à notre solution. Ces centres d'excellence sont le relais de notre technologie auprès du reste du marché indique David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, qui conclut : Nous anticipons une reprise progressive des traitements et des ventes de systèmes à partir de septembre .

Trésorerie renforcée

Malgré la crise sanitaire, la situation de trésorerie de Theraclion est renforcée. La société a obtenu 1,4 ME d'emprunts au titre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) et d'un prêt innovation de Bpi France. Theraclion a par ailleurs perçu sur le 1er semestre le crédit impôt recherche. Ces apports de financement, conjugués aux nettes économies de coûts mises en oeuvre par la société, confortent la structure financière de l'entreprise.

Compte tenu de ces éléments, d'une estimation prudente des ventes de systèmes en 2020 avec un 2e semestre attendu nettement plus dynamique que le 1er, de l'émission de tout ou partie de la tranche 2 du financement de début 2019, Theraclion estime qu'elle sera en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois. Par ailleurs, Theraclion a obtenu sur le 1er semestre 2020, une ligne de crédit de 3,6 ME, qui pourrait être activée, si nécessaire.