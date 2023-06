Theraclion : finalisation de l'accord stratégique avec Furui

(Boursier.com) — Theraclion annonce la signature définitive de l'accord stratégique avec son partenaire de longue date Furui et la réalisation d'une émission d'actions nouvelles pour un montant total brut de 8,4 millions d'euros, assorties de bons de souscription d'actions pour 1,3 ME supplémentaires en cas d'exercice.

Cet accord et le financement apporté permettent au nouveau Directeur Général de Theraclion, Martin Deterre, de donner une nouvelle impulsion à l'exécution de sa stratégie en 3 axes :

- l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché américain par la FDA du Sonovein d'ici 2025, via le lancement dès les prochains mois d'une étude pivotale multicentrique ;

- l'accès rapide du Sonovein au marché chinois à fort potentiel et le développement de capacités industrielles en Chine, en partenariat étroit avec Furui ;

- la poursuite des innovations technologiques en intelligence artificielle et robotique, afin d'accroître la rapidité et la simplification des traitements garants d'une rentabilité accrue de chaque machine.

Un accès au marché chinois

Furui investit 7 ME, dont 6 ME dans l'augmentation de capital et 1 ME par exercice de bons de souscription d'actions conditionné à l'atteinte de jalons, au travers de sa filiale Furui Paris. Forte de son expertise dans l'accompagnement de sociétés médicales innovantes, Furui devrait faciliter le développement international de Theraclion sur ses 3 axes stratégiques. Theraclion et Furui collaboreront pour établir une capacité de production en Chine pour l'Echopulse et le Sonovein.

Theraclion accordera à Theraclion China, dont Furui est le coactionnaire, la licence de ses technologies et l'autorisation d'utiliser ses marques en Chine, moyennant un paiement de 3 ME lié à l'atteinte d'objectifs spécifiques.

L'augmentation de capital

La société a procédé à l'émission de 14.478.269 ABSA (les actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions), d'une valeur nominale unitaire de 0,577 euro, qui ont été souscrites. Conformément à son engagement de souscription pris dans le cadre du partenariat stratégique conclu avec la société, Furui a souscrit 10.398.614 ABSA par l'intermédiaire de sa filiale française Furui Paris, représentant une souscription de 6 ME.

Les actions nouvelles sont assimilées aux actions ordinaires existantes. Elles seront cotées sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0010120402). Le règlement-livraison devrait intervenir le 26 juin.

Dans l'ensemble, l'augmentation de capital, l'exercice intégral des BSA et le paiement des droits de licences constituent un financement global de 12,7 ME, dont 8,4 ME sont acquis ce 22 juin.

L'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le 29 juin statuera sur la nomination de deux nouveaux administrateurs représentant Furui.