Theraclion fait le point

(Boursier.com) — Theraclion , société innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, dresse le bilan de ses réalisations en 2023.

Martin Deterre est nommé Directeur Général afin d'accélérer le déploiement de la stratégie sur 3 axes : accès au marché américain ; accès au marché chinois et développement de capacités industrielles en Chine ; poursuite du développement produit (intelligence artificielle, robotique, amélioration des protocoles de traitement).

Les Etats-Unis en vue

Le processus pour l'accès au marché américain suit le plan de route prévu. Les premiers traitements de l'étude pivot ont eu lieu en octobre aux Etats-Unis. De nouveaux cas ont, depuis, été traités en Europe. Les traitements se poursuivront au 1er semestre 2024, et les résultats seront connus après un suivi de 12 mois, conformément au protocole agréé par la FDA (Food and Drug Administration). Une autorisation de mise sur le marché américain est envisagée après le temps d'examen incompressible de la FDA, d'ici début 2026.

Nouveau départ pour le marché chinois

Furui a déjà investi 6 ME dans Theraclion en juin 2023. Des investissements complémentaires de 4 ME sont prévus : 1 ME via l'exercice d'ABSA et 3 ME via des droits de licences. Un 1er exercice d'ABSA pour 0,5 ME a été enregistré à la suite du lancement de l'étude pivotale aux Etats-Unis. Theraclion et Furui ont par ailleurs significativement progressé ces 3 derniers mois dans la structuration de leur joint-venture, qui permettra d'accéder au marché chinois à fort potentiel et d'étendre la capacité de production en Chine.

Innovations en IA et en robotique

De nouvelles et significatives améliorations matérielles et logicielles du système sont déployées sur le terrain dans le cadre de l'étude clinique en cours et suscitent d'excellents retours des médecins investigateurs. Les avancées réalisées dans l'intégration d'une robotique de dernière génération et en IA favoriseront l'appropriation du système par les utilisateurs et amélioreront la prise en charge patient. Ces évolutions renforceront la compétitivité du produit et son potentiel commercial, contribuant ainsi à une appréciation considérable de la valeur de la société.

Nouveau seuil franchi

Theraclion a dépassé en 2023 le cap des 2.000 veines traitées avec sa plateforme robotique Sonovein. Aucun effet indésirable sévère n'est à signaler, confirmant le profil sécuritaire excellent de la technologie. Cette accélération démontre la bonne capacité d'adoption de la méthode par les centres, et sa pertinence, pour les patients comme pour les médecins.

Exploration dans le traitement du cancer du sein

Au 1er semestre, le Centre anticancéreux de l'Université de Virginie (Etats-Unis) s'est équipé d'un Sonovein HD de dernière génération pour le lancement d'un nouvel essai clinique, approuvé par la FDA. L'objectif est d'évaluer les effets combinés des Ultrasons Focalisés de Haute Intensité (HIFU) et de la chimiothérapie chez des patientes souffrant d'un cancer du sein à un stade précoce. Cette étude pourrait ouvrir la voie à un nouveau marché au potentiel considérable à l'échelle mondiale.

Financement assuré pour 2024

L'entreprise a renforcé ses efforts dans la bonne gestion des finances, notamment le contrôle de ses dépenses. En l'état actuel des prévisions budgétaires, l'année 2024 devrait être intégralement couverte financièrement.