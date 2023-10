Theraclion en pertes de 2,5 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Theraclion présente ses résultats financiers semestriels 2023. Pour la période, la perte nette est en léger repli de 3% à 2,48 ME, pour une perte opérationnelle de 3,18 ME et un chiffre d'affaires quasiment triplé à 981 KE. Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6,29 ME, incluant les intérêts capitalisés. Le remboursement est basé sur des jalons "qui ne devraient pas être atteints dans les cinq prochaines années". Par conséquent, l'avance n'est pas comptabilisée comme une dette financière. La trésorerie de Theraclion est de 9,1 ME au 30 juin 2023. Au premier semestre 2023, Theraclion a nommé son nouveau directeur général, Martin Deterre, signé un partenariat stratégique avec Furui et obtenu les financements nécessaires pour les 18 prochains mois, indique le groupe. Martin Deterre commente : "Les efforts de Theraclion restent focalisés sur sa stratégie clairement définie : l'étude pivotale pour l'accès au marché américain, le développement en Chine et les avancées transformantes en R&D, tout en contrôlant les dépenses. Les progrès réalisés et à venir sur cette feuille de route devraient contribuer à une appréciation sensible de la valorisation".