Theraclion en perte de 3,8 ME en 2019

(Boursier.com) — Les produits d'exploitation de Theraclion s'élevaient à 3,21 millions d'euros fin 2019, soit une hausse de +66% par rapport au 31 décembre 2018 (1,94 ME au 31 décembre 2018), dont les 2/3 proviennent d'une augmentation de la vente de nouveaux systèmes. En 2019, Theraclion a vendu 11 systèmes Echopulse ou Sonovein contre 7 en 2018. L'extension du remboursement de l'échothérapie en Allemagne a contribué à faire progresser les ventes de systèmes. En outre, 2019 a été la première année de vente de Sonovein.

Les ventes récurrentes de consommables et de services ont augmenté de +41% en 2019, passant de 306 kE à 433 kE, ce qui reflète le modèle de paiement à l'acte. L'ouverture de nouveaux sites devrait contribuer à une augmentation des revenus récurrents.

En 2019, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 1 ME, soit une baisse de -11% par rapport au 31 décembre 2018, ce qui illustre la poursuite des actions de réduction des coûts. La diminution des dépenses de fonctionnement s'est produite malgré l'augmentation des achats de marchandises (+49%) due à la hausse des ventes. Les dépenses de personnel ont également diminué (-11%). Le crédit d'impôt recherche s'élevait à 1,27 ME à la fin du mois de décembre 2019. Il comprend un crédit d'impôt de 302 kE relatif à une créance sur exercices antérieurs, versé au 1er semestre 2019 et un crédit d'impôt recherche pour 2019 de 967 kE.

La perte nette au 31 décembre 2019 est de -3,79 ME, soit une réduction significative par rapport au 31 décembre 2018 (-6,14 ME).

Financements

Les liquidités disponibles de Theraclion s'élevaient à 1,4 ME au 31 décembre 2019. Face à l'impact de Covid-19, la société a pris un certain nombre de mesures pour réduire les dépenses, reporter les délais de paiement et accélérer le recouvrement des créances. En tenant compte de cette réduction des dépenses, d'une estimation prudente des ventes de systèmes en 2020 et d'un financement supplémentaire provenant de subventions et de modalités de financement, Theraclion estime qu'elle sera en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois.

En ce qui concerne les modalités de financement, outre l'émission de tout ou partie de la tranche 2 dans le cadre de son accord de financement pour 2019 ou d'autres financements de ses actionnaires actuels, Theraclion est en discussion avec les banques et la Bpi dans le cadre des mesures de soutien au financement du gouvernement. En complément, Theraclion a obtenu une ligne de crédit de 3,6 ME, qui pourrait être activée par Theraclion si nécessaire.

Perspectives

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, Theraclion a déployé des mesures pour assurer la sécurité de ses employés et limiter l'impact de l'épidémie sur ses activités. Le télétravail a été mis en place lorsqu'il était possible. Dans le cas contraire, Theraclion a opté pour le chômage partiel et s'appuie sur les mesures gouvernementales annoncées.