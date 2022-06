Theraclion : du nouveau

(Boursier.com) — Theraclion , société innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, annonce aujourd'hui la présentation de résultats de traitement par échothérapie par le Dr Stalnikiewicz aux Swiss Vein Days 2022. L'expert lillois a ainsi obtenu un taux d'occlusion de veine de 95%, pour l'ensemble de ses patients depuis la fin de sa courbe d'apprentissage, grâce à la technologie de pointe non-invasive du SONOVEIN.

L'un des premiers experts mondiaux de l'échothérapie pour les varices

Pour la première fois, le Dr Guillaume Stalnikiewicz, exerçant à Wambrechies (Lille) et président de NordPhlebo, a présenté ses résultats devant une audience scientifique. Depuis le premier patient en mars 2020, la phlébologue a notamment traité 35 GSV, 38 perforantes, 5 LLG, 6 SSV et 5 ASV, soit un total de 85 patients et 89 veines. Après une période d'apprentissage, le Dr Stalnikiewicz obtient un taux d'occlusion de 95%, toutes veines confondues. Les âges des patients traités sont compris entre 33 et 88 ans. Ces patients correspondaient aux instructions d'utilisation du SONOVEIN S.

Un traitement aux résultats équivalents à ceux des méthodes endoveineuses

A l'occasion des Swiss Vein Days du 9 et 10 juin 2022 à Bruderholz, en Suisse, le Dr Stalnikiewicz a exprimé sa satisfaction du système de traitement par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) : "Je suis particulièrement ravi de pouvoir présenter ces résultats, parce qu'ils sont très proches des résultats que j'ai pu obtenir avec des méthodes endoveineuses existantes. L'avantage non-négligeable, pour le patient comme pour le médecin, étant que l'échothérapie est, elle, non-invasive et a permis de traiter des cas impossibles avec les méthodes thermiques classiques".

Le directeur général de Theraclion David Caumartin s'est, lui, félicité de la collaboration avec le docteur lillois, l'un des tout premiers formés à l'échothérapie pour les varices, et y voit un signal fort pour le développement de la technologie : "La présentation de ces résultats est une confirmation importante de l'efficacité de notre dernière plateforme robotique SONOVEIN HD".