Theraclion : dispose de trésorerie jusqu'au mois de juillet

(Boursier.com) — En 2022, Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 1,23 millions d'euros, soit une diminution de -17% par rapport à 2021.

Les ventes de systèmes, à 764 kE, sont en baisse de 28%. Theraclion a vendu en 2022 un Echopulse d'occasion et un Sonovein (4 Echopulse d'occasion et un Sonovein en 2021). Les ventes de consommables progressent de 80%, portées par le doublement des ventes dans l'indication des varices.

Les charges externes progressent de 1,4 ME.

La société maintient sa politique soutenue d'investissement avec des coûts totaux de R&D s'établissant à 4,3 ME (3,8 ME en 2021). Cet agrégat est fortement impacté par la hausse des dépenses générées par l'établissement des protocoles de traitement et l'essai préliminaire aux Etats Unis.

Le résultat financier est en perte de -8 kE sur l'année, principalement des intérêts sur les prêts garantis par l'Etat pendant la pandémie de Covid 19.

Le crédit d'impôt recherche s'élève à 1,0 ME à fin décembre 2022 (883 kE un an plus tôt) du fait de la hausse des dépenses de recherche.

L'accroissement des dépenses de recherche et les coûts liés à l'établissement de partenariats stratégiques résultent en une perte nette de -4,96 ME. La perte s'alourdit de 32% par rapport à 2021 (-3,76 ME).

Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6,55 ME, incluant les intérêts capitalisés. Son remboursement est basé sur des jalons qui ne devraient pas être atteints dans les cinq prochaines années. Par conséquent, l'avance n'est pas comptabilisée comme une dette financière.

La trésorerie de Theraclion est de 2,5 ME au 31 décembre 2022.

Perspectives

Theraclion est en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'au mois de juillet. Les négociations avec de potentiels partenaires stratégiques se poursuivent et devraient aboutir le mois prochain. Ce partenariat comporterait un apport financier qui permettrait de sécuriser le financement de Theraclion au moins pour les 12 prochains mois, compte tenu des encaissements opérationnels et décaissements attendus.

L'équipe de management s'emploie activement à sécuriser l'objectif stratégique de Theraclion d'accéder le plus tôt possible au marché américain des varices tout en optimisant la consommation de trésorerie.

En 2022, Theraclion a recentré sa stratégie. Ses forces vives sont concentrées sur l'amélioration des performances technologiques et des avantages cliniques pour accéder aux marchés des veines aux Etats-Unis, le plus important au monde.

Le Sonovein a traversé l'Atlantique en 2022 dans le cadre de la première étude Sonovein aux États-Unis portant sur 20 patients. Ses résultats définitifs montrent un taux de faisabilité de 100%, aucun événement indésirable grave et la suppression du reflux veineux dans 95% des cas.

Theraclion a annoncé le 18 avril que la FDA avait approuvé sa demande d'exemption pour dispositif expérimental (IDE), ce qui permet de débuter l'étude pivot multicentrique Veinreset pour le traitement de l'insuffisance primaire des veines grandes saphènes avec Sonovein, prélude au dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché du Sonovein aux Etats-Unis.