Theraclion déploie sa plateforme robotique évolutive SONOVEIN en Europe

(Boursier.com) — Theraclion annonce aujourd'hui l'ouverture de nouveaux marchés en Europe. Deux nouveaux centres, en Italie et en Serbie, traiteront les patients avec SONOVEIN. Cette nouvelle étape s'inscrit dans la stratégie de croissance de Theraclion dans le traitement des varices.

Parallèlement aux premières étapes vers une approbation de la FDA américaine et aux premiers cas traités en Asie (Hong Kong), Theraclion s'étend maintenant à d'autres marchés en Europe.

Avec l'adoption du SONOVEIN dans le Centro Medico Ippocrate de Parme, en Italie, et dans une toute nouvelle clinique veineuse à Belgrade, en Serbie, Theraclion démontre la maturité du SONOVEIN. "Les améliorations technologiques et les améliorations des protocoles cliniques ont rendu la procédure beaucoup plus rapide et nos capacités de production nous permettent désormais de poursuivre le déploiement du système en Europe", explique David Caumartin, PDG de Theraclion.

Suivant sa stratégie globale, Theraclion met le SONOVEIN entre les mains de leaders d'opinion dans leurs pays respectifs :

Le Pr. Paolo Casoni, est un chirurgien vasculaire renommé, vice-président de l'Association italienne de phlébologie et directeur du Centro Medico Ippocrate - Vein Clinic de Parme. Son équipe médico-chirurgicale se consacre entièrement aux traitements vasculaires, en particulier aux maladies veineuses. Outre Parme, il sélectionnera également des patients dans d'autres cliniques à Milan, Brescia et Salerne.

Le Dr Vasic est actuellement président de la société serbe d'angiologie, membre du conseil d'administration de la société européenne de médecine vasculaire et membre de l'Union internationale de phlébologie et de l'Union internationale d'angiologie.

Tous deux sont convaincus que SONOVEIN va radicalement changer la pratique du traitement des veines pour le mieux. "L'échothérapie est le premier et le seul traitement veineux extracorporel en cabinet. La réalisation d'une "chirurgie de l'extérieur" ouvre la voie à de toutes nouvelles façons de traiter les patients" explique le Pr. Casoni.